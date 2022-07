Winnie the Pooh: Blood and Honey | ¿Cuál es la trama de la nueva película de terror?

¡Atención fanáticos del Gore! Se está preparando una de las cintas más tétricas y turbias del último tiempo.

Muchos crecimos viendo al adorable Winnie the Pooh junto a sus amigos Piglet, tigger, Ígor, Conejo, Christopher Robin, entre otros.

Este personaje llegó al mundo en 1921, donde a través de libros conocimos a este tierno personaje y posteriormente nos acompañó en nuestro crecimiento en las películas de Disney.

Volveremos a ver a este oso en la pantalla grande, pero en esta oportunidad no dulce ni tierno como era usual verlo en nuestra niñez, sino que en la película de terror Winnie the Pooh: Blood and Honey, la cual contiene un contenido bastante tétrico.

El filme es dirigida por Rhys Frake-Waterfield, la película es un 'slasher' sangriento en el que el protagonista es un ser sádico y sin piedad.

Según lo que mencionó el director la película sigue a estos dos personajes Pooh y Piglet "como los villanos principales… en pleno desenfreno" después de ser abandonados por Christopher Robin, quien ya es adulto. "Christopher Robin se aleja de ellos y no les ha dado comida, lo que ha hecho que la vida de Pooh y Piglet sea bastante difícil".

¿De qué se trata Winnie the Pooh: Blood and Honey?

Todo iniciará cuando, Christopher Robin, se aleje de ellos, poniéndoles la existencia muy difícil. Como han tenido que valerse tanto por sí mismos, se han vuelto esencialmente salvajes: llevando a la práctica sus raíces animales.

Estos personajes, ya no son amigables: son como un oso y un cerdo despiadados que quieren ante todo dar caza a muchas presas.

La primera víctima de Pooh y Piglet será su amigo Ígor. Aún no hay una fecha de estreno establecida pero… ¿Estás preparado para ver la nueva imagen de estos amigos?