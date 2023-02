Sin duda que una de las producciones más esperadas por los usuarios de Netflix es la cuarta entrega de Umbrella Academy. La serie se estrenó en el año 2019 causando gran sensación dentro de la plataforma y donde ahora se encuentra en la recta final de episodios con su cuarta y última temporada. Revisa qué se sabe sobre el estreno en los siguientes títulos.

¿Cuál es el primer vistazo de la cuarta y última temporada de Umbrella Academy?

A través de una fotografía publicada por las redes sociales oficiales de The Umbrella Academy, indicaron que la serie está en producción. La imagen es integrada por Elliot Page (Viktor), Tom Hopper (Luther), Emmy Raver-Lampman (Allison), Aidan Gallagher (Five), Justin H. Min (Ben), David Castañeda (Diego), Robert Sheehan (Klaus) y Ritu Arya (Lyla) junto al showrunner Steve Blackman. Todo bajo la descripción: “Todo ha estado conduciendo a esto. ¡La última temporada de The Umbrella Academy ya está en producción!”

¿Cuál es la sinopsis de Umbrella Academy?

La descripción oficial señala lo siguiente.

"La muerte de su padre reúne a unos hermanos distanciados y con extraordinarios poderes que descubren impactantes secretos y una amenaza que se cierne sobre la humanidad".

¿Cuántos episodios tendrá la cuarta y última temporada de Umbrella Academy?

Un anuncio más menos agridulce para los seguidores de la serie, pues, la última entrega de la serie solo será de 6 episodios.

¿Cuándo se estrena tendrá la cuarta y última temporada de Umbrella Academy en la plataforma Netflix?

Queridos fanáticos y fanáticas, los nuevos capítulos de la serie aun no tiene una fecha oficial de estreno en el sitio streaming.

Si no sabes cómo suscribirte al servicio, haz clic aquí.