El pasado 11 de octubre se publicó el Line Up de artistas que conformarán uno de los eventos más populares del año, Lollapalooza en su edición 2023 en Chile que se realizará los días 17,18,19 de marzo en el Parque Cerrillos

Artistas como Drake, Tame impala, Rosalía, Blink 182, Kali Uchis, entre mucho más son los que resuenan en la programación y han causado muchas reacciones de sus fanáticos por redes sociales.

Otros músicos internaciones que se destacan como Cigarettes After Sex, Purple Disco Machine, Modest Mouse, además de The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Rise Against, Gipsy Kings, entre muchos más.

¿Cuáles son las entradas y pases disponibles para el Lollapalooa 2023?

Los pases disponibles son Pase General tres días, Pase Lolla Lounge 3 días, y Pase Lolla Lounge Premiun 3 días y se pueden adquirir el sistema Punto Ticket.

¿Cuál es el precio?

El Pase General 3 días tiene un valor normal de 358.400 pesos.

Preventa 2 $252.000

Costanera Center y Banco de Chile 20% Dcto. 2007.000

Preventa 3 $291.200

Costanera Center y Banco de Chile 20% Dcto. $239.200

Costanera Center y Banco de Chile 20% Dcto. $294.400

El Pase Lolla Lounge 3 días tiene un valor normal de $616.000.

Preventa 2 $532.000

Costanera Center 20% $437.000

Precio normal $616.000

Costanera Center y Banco de Chile 20% Dcto. $506.000

El Pase Lolla Lounge Premium 3 días tiene un valor normal de 840.000

Preventa 2 $728.000

Precio normal $840.000

Costanera Center y Banco de Chile 20% Dcto. $690.000

¿Qué ofrece cada entrada?

El Pase General, siendo el más economico de los tres ofrece patios de comida (con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten); barra de bebidas y snacks; merchandising oficial; actividades con regalos y sorteos; estaciones de agua gratis; zonas de sombra y descanso y los niños hasta 10 años entran gratis en compañía de un adulto con pulsera.

Por otro lado, el Pase Lolla Lounge 3 Días, contiene distintos servicios como acceso exclusivo al parque; Patio de Comida La Crianza (servicio gratuito de cinco bocados por persona: dos platos fuertes -hamburguesa vacuno y opción vegetariana y slice pizza con opción vegetariana- y tres snacks - nuggets de pollo o verdura-); barra libre de bebidas y licores premium de Pepsi, Mistral, Jack Daniels, Royal y Redbull; punto de activación y carga Cashless; baños VIP y guardarropía, amplias zonas de sombra y descanso; pantalla gigante con streaming

Finalmente, el Pase General Lolla Lounge Premium 3 Días, cumple con los beneficios anteriores, sumandole merchandise exclusivo de edición limitada que llega a domicilio junto a la pulsera; además cuenta con un acceso zona lateral y servicio fast ride para el traslado entre escenarios los distintos escenarios; Banco de Chile, Perry’s Stage y Costanera Center.