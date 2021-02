"El país no puede dar todo gratis": Cristián de la Fuente cosecha la ira de Twitter por polémica declaración

Instalado en Vichuquén, donde actualmente tiene su residencia en Chile, el actor Cristián de la Fuente lanzó una serie de polémicas declaraciones al examinar la situación del país tras la Revuelta Social y en medio de la pandemia por el coronavirus. Sólo eso bastó para detonar la ira de Twitter que le devolvieron una ola de críticas.

El ahora conductor de Velvet al Desayuno y colaborador de la campaña “Seamos Socios” de la Corporación María Ayuda conversó con radio Futuro, donde comentó que "este país tiene mucha rabia que viene hace muchos años, y es entendible".

"Hay razones para tener rabia, como las familias que llevan años postulando a una casa y no la tienen o la gente que ve como un grupo se hace rico y ellos cada vez se hacen más pobres".

"Es obvio, la rabia se manifiesta y uno puede protestar por ello, pero de ahí a quemar cosas o la violencia creo que hay un límite. Así es donde debemos tener cuidado y ese es mi miedo", resaltó el esposo de Angélica Castro.

Y si bien al reconoce las inquietudes de la gente, advirtió que "eso no da derecho a la violencia y a decir que si no estoy de acuerdo con algo lo destruyo".

Por otro lado, Cristián de la Fuente también se refirió a las próximas elecciones y el proceso constituyente.

Fue en ese momento en que sostuvo que "hoy es mucho más fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar, y eso es una suerte de populismo".

"El país no puede dar todo gratis, y hay cosas que se pueden y otras que no. La gente está acostumbrada a que le digan lo que quieren escuchar, y si algo no les gusta: ‘voy a quemar esto, lo voy a destruir’. Una sociedad no puede funcionar así, tenemos reglas", recalcó.

Y antes de terminar, el actor remató: "Yo no soy de las personas que se sienta a decir ‘esto está mal, esperemos que el Estado lo arregle’. Ahí uno tiene dos formas de enfrentar el problema: reclamar para que algo se haga o trabajar dentro de lo que se pueda para resolverlo (…). No me voy a quedar sentado en la casa reclamando hasta que el Estado lo haga".

Tales declaraciones irritaron a los usuarios de redes sociales, quienes se manifestaron en contra del intérprete, sobre todo recalcándole cómo lo que recibió cuando estuvo en la Fach no tuvo costo para él y se financió con los impuestos de los ciudadanos.

El nombre de Cristián de la Fuente se alzó hasta los temas más comentados de Twitter y estas fueron algunas de las publicaciones que cosechó:

Recién leí que Cristián de la Fuente, un tipo sin relevancia ni éxito conocido dice que el país no puede dar todo gratis y estoy de acuerdo. Carabineros, FFAA y políticos no pueden tener todo gratis. Hasta la bencina le pagamos a políticos por no hacer nada en los peores tiempos — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) February 25, 2021

Cristian De la Fuente dice que no todo puede ser gratis.



¿Qué más gratis que ser famoso sin tener talento? — XuxitaXinXin (@XinXuxita) February 25, 2021

Cristián de la Fuente dice que "el país no puede dar todo gratis". Él pertenece a la Fach. Los de la Fach reciben todo gratis: educación, salud, vivienda. Y jubilan con todo el sueldo. En la Fach reina el Estado no el Mercado. Pero si pedimos lo mismo, los fachos se resienten. pic.twitter.com/zffIuuLq87 — Andrés (@andres20ad) February 25, 2021

-Cristián de la Fuente: El país no puede dar todo gratis



-Todo lo lleva puesto en esta foto, hasta los calzoncillos, fueron pagados con los impuestos de todos los chilenos. pic.twitter.com/NuRjRxbAMb — Marcelo Andrés #YoAprobé (@Marcelo66146050) February 25, 2021

