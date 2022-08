Creador de Breaking Bad y Better Call Saul prepara nueva serie: Es un drama que comparan con The Twilight Zone

El creador de Breaking Bad y Better Call Saul, Vince Gilligan, finalmente está cerrando su ciclo con el submundo de Albuquerque, una vez que la próxima semana se complete el alabado spin off sobre el particular abogado. Pero no estará mucho tiempo alejado de la producción televisiva, porque ya tiene un nuevo proyecto entre manos.

Desde 2008 que Gilligan viene contando su historia en torno al mundo de las drogas y el crimen, pero su apuesta futura es muy diferente.

Según informa Deadline, el proyecto nuevamente será una colaboración con Sony Pictures TV, compañía con la que la mente tras personajes como Walter White, Jesse Pinkman y Saul Goodman mantiene un acuerdo de largo aliento.

¿Cuál es la nueva serie del creador de Breaking Bad y Better Call Saul?

De acuerdo con el sitio especializado Deadline, la nueva apuesta de Gilligan es una idea completamente original y ha sido planteada como un drama de género mixto y fundamentado, que es comparado con The Twilight Zone (La dimensión desconocida).

Así el desarrollo de la nueva historia tiene más que ver con la etapa temprana del creador, en circunstancias en que forjó su carrera trabajando para la icónica e inolvidable serie The X-Files.

Eso sí, no se trata de un trabajo directamente emanado de la ciencia ficción, sobre todo pensando en que los capítulos que Gilligan trabajó en esa época se enfocaban más en lo humano que en lo paranormal.

Desde Deadline indican que tendrá justamente un planteamiento similar a eso, para "doblar la realidad mientras sostiene un espejo hacia la humanidad".

Así, estará "ambientado en nuestro mundo mientras da un giro, centrándose en las personas y explorando la condición humana de una manera inesperada y sorprendente".

Todo apunta a que el tono característico de Gilligan, fusionando dramatismo con humor, y que se prepararán "al menos" un par de temporadas.

La proyección es que dentro de las próximas semanas la propuesta sea presentada a canales y servicios de streaming para su adquisición.