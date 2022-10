El actor estadounidense de 35 años ha batido records en éxito de visualizaciones por su nuevo estreno , la terrorifica y sangrienta historia del asesino serial Jeffrey Dahmer. Sin embargo esta no es su primera producción, Peters, ha cautivado el favoritismo del público en cintas, y es que cuando se anunció que él sería quien reencarna al criminar, las audiencias se inclinaron en verla de inmediato.

¿Qué otras series ha participado Evan Peters?

American Horror Story

El artista de las cámaras participó como protagonista y co-protagonista en todas las temporadas de AHS, a excepción de la temporada 9. De Tate Langdon a Kai Anderson, el actor pasó por diversos papeles, desde un joven con instintos homicidas hasta el líder de un culto con planes macabros.

Una de las temporadas más recordadas por el público es Asylum que narra la historia del hospital psquiatrico Briarcliff, donde viven pacientes con problemas severos de salud mental, como también personas que fueron encerradas por ser declaradas arbitrariamente como "locas. Es ahí, cuando el actor encarna a Kit Walker, quien es acusado de los asesinatos de Cara Sangrienta.

Cuando interpretó a Kai Anderson, el actor tuvo dificiles momentos en su adaptación, según declaró en una entrevista por The Angeles Times. "Fue muy duro. Esa temporada, de verdad, tomó mucho de mí. Perdí contacto con muchos amigos y familia. No me di cuenta de que estaba tan triste”, recordó el actor en una entrevista con The Angeles Times.

American Horror Story la puedes ver en Star +.

2.Wanda Vision

La serie de televisión en línea se basa en los personajes de Marvel Comics, Wanda Maximoff / Bruja Escarlata y Visión, tomando lugar como una producción secuela de Avengers: Endgame y precuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Wanda Vision es la primera serie de televisión de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Evan Peters participó como QuickSilver, el hermano fallecido de Wanda pero al final, se muestra como una víctima más de la lucha entre Wanda y Agatha Harkness.

Puedes visualizar esta producción en Disney +.

3.Mare of Easttown

Una detective (Kate Winslet) de una pequeña localidad de Pennsylvania que lucha por mantener su calidad de vida en su plano familiar, mientras que paralelamente investiga la muerte de una joven, se volverá testigo de como su vida personal se derrumba a su alrededor.

En esta ocasión, Peters, intepreta al detective Collin Zabel quien acompaña a Winslet en la investigación.

Una serie catalogada con diversas críticas positivas la puedes ver en HBO Max