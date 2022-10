El grupo músical es uno de los invitados que encabeza la programación Line Up de Lollapalooza. ¿Los has escuchado?. Si no, te contamos su historia y un top 3 de esta fantástica banda.

Tame Impala es un conjunto de sonidos electrizantes, místicos y deslumbrantes. La banda formada en el año 2007 es originaria de la ciudad de Perth, Western Australia. Sus integrantes son Kevin Parker, Dominic Simper y Jay Watson.

Además el conjunto dió a conocer su nuevo albúm llamado "The Slow Rush".

Conoce la historia y origen de Tame Impala

Dom y Kevin fueron compañeros de clase desde los 9 años, donde se reunían especialmente en la clase de música en la escuela secundaria a los 13 años. Posterior a esos inicios Kevin comenzaría a perfeccionar sus habilidades en grabaciones propias.

Kevin Parker fue influenciado musicalmente por su padre Jerry quien lo aficciono en el mundo del rock psicoldelico de los años 70. Pink Floyd, The Beatles, Jefferson Airplane o Cream. Este acercamiento lo impulsó a navegar en los sonidos de la lisergia y el folk rock.

Tame Impala ha podido mezclar distintos géneros formando una obra músical inigualable y que consuela a los melacólicos del rock psicodélico.

Así mismo, no solo es su música lo que destaca , si no que las imagenes visuales en sus video clips completan de forma perfecta el mensaje de sus éxitos.

Conoce sus grandes éxitos músicales (Top 3)

3. New Person, Same Old Mistakes: Esta canción se puede interpretar cuando existe un dialógo con nosotros mismos dando a conocer reflexiones y pensamientos como el de querer ser una nueva persona que podrá cometer los mismos errores. Finalmente concluye que "vale la pena luchar" frente a las adversidades y sobre todo por que "está enamorado".

A lo largo de la pieza músical podemos escuchar sonidos que se pueden asociar al universo espacial.