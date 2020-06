¿Es real la colaboración de Gorillaz con Tame Impala y Bad Bunny?

Gorillaz está presentando desde enero pasado sus nuevos temas a través de la serie web, que fue bautizada como "Song Machine", y gracias a la que han concebido una serie de colaboraciones con los más diversos artistas. Lo que tomó por sorpresa a los fanáticos fue saber de la salida inminente de una canción en la que el grupo virtual de Damon Albarn unió fuerzas no sólo con Tame Impala, sino que también con el popular Bad Bunny.

El anuncio no es oficial sino que la existencia de tal canción se reveló a partir de la filtración de una imagen que exhibe lo que parece ser la contratapa de la iniciativa "Song Machine" convertida en disco.

En la imagen se puede ver el tracklist completo de lo que sería la versión física de la placa, donde se lee el nombre de la canción "Once Again", que cuenta con un featuring de la banda australiana y el cantante puertorriqueño.

Además, aparece otra canción bajo el título de "Judgement Day", en la que Gorillaz colaboraría con figuras musicales prominentes de la música británica como Beck y Massive Attack.

Gorillaz no es ajeno a las colaboraciones con nombres relevantes de la escena mundial. La banda digital ha trabajado con Lou Reed, Mick Jones y Paul Simonon de The Clash, Ike Turner, Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club, Bobby Womack, Snoop Dogg, Little Dragon, Grace Jones, Jehnny Beth, Kali Uchis Mavis Staples y hasta a Noel Gallagher.

Ante el entusiasmo de los fanáticos con la filtración, cabe preguntarse ¿es real esta información? La respuesta a la pregunta es tajantemente no. El fan club ruso de la banda @gorillaz_club alertó a sus seguidores que no deberían creer en el tracklist filtrado.

Tal afirmación no tendría más relevancia que ser el desmentido de un mortal común y corriente, hasta que uno de los creadores de Gorillaz, Jamie Hewlett, se presentó a confirmar el desmentido.

"Yer! Eso es falso", aseguró escuetamente Hewlett para zanjar de una vez por todas el tema.

El desmentido sobre la colaboración de Gorillaz, con el comentario de Hewlett incluido.