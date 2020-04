"The slow rush en un lugar imaginario": Tame Impala publica versión alternativa de su último disco

El avance del coronavirus en el mundo entero ha hecho que miles de artistas se queden sin la posibilidad de mostrar sus trabajos más recientes. Es el caso de Tame Impala, banda que hace unas semanas estrenó su disco "The slow rush", pero que no ha podido presentarlo en una gira.

Es por ello que la banda liderada por Kevin Parker pensó en una particular forma de difundir su nuevo material. A través de YouTube, la cara de la agrupación presentó una versión alternativa de su última placa, la cual se escucha de una manera envolvente, casi en vivo y muy distinta a la original.

"Hice algo para todos los aislados allá afuera. Se llama “The slow rush en un lugar imaginario”. Los audífonos son necesarios para obtener el efecto totalmente inmersivo”, anunciaron en sus redes sociales. “Nos vemos allá", agregarón.

"The slow rush" es el cuarto album de estudio de la banda australiana y sale a la luz tras cuatro años sin nuevas composiciones. Cuenta con 12 canciones, entre las que destacan Borderline y It Might Be Time.