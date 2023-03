Lollapalooza Chile 2023 fue todo un espectáculo que prometió quedarse en la memoria de sus asistentes, y así fue. El festival presentó a todos sus artistas invitados, deleitando al público oyente que cantó todos sus éxitos a todo pulmón. Los espectáculos que marcaron la jornada sin duda fueron, los intérpretes que lideraron el Line Up este año como Rosalía, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Drake y Tame Impala, logrando un show de primer nivel que inspiró a los asistentes a seguir disfrutando esta experiencia. Así que, si te gustaría ir al evento el próximo año, tenemos una noticia que no te puedes perder. Revisa de qué se trata en el siguiente título.

Conoce la primera banda confirmada para Lollapalooza Chile 2024

Nada más ni menos que Blink 182. Tras su bajada en esta versión del festival debido a un accidente que sufrió su baterista Travis Barker, la banda estadounidense confirmó que sí serán una de las bandas que participen en la edición del evento del próximo año 2024.

"Nos complace informar que la banda ha confirmado que regresarán y actuarán en la próxima edición de Lollapalooza Chile, Argentina y Brasil en 2024", señaló el comunicado oficial de Lollapalooza.

Una gran noticia para quienes se quedaron con las ganas de ver el grupo musical autor de grandes éxitos como, Dumpweed, Don’t Leave Me, Aliens Exist, Going Away to College, ¿What’s My Age Again?, entre otros.

¿Cuál fue el accidente de Travis Barker?

A través de un video difundido por la productora Lotus, Tom DeLonge pidió disculpas a sus fanáticos y lamentó la reprogramación de sus shows debido a un "loco accidente" sufrido por el baterista Travis Baker, el que "nadie vio venir".

"Es muy triste. Era uno de los más grandes shows que daríamos (...) Planeamos volver en 2024. Los amamos y nos vemos pronto", complementó.

Pero bueno, sabemos que la banda estará en Lollapalooza 2024 y eso nos pone muy felices.