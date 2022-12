El año nuevo está a pocas horas de llegar, y como siempre, los fanáticos del séptimo arte tienen diversas tradiciones para que en el momento en el que el reloj marque la medianoche del 1 de enero, la pantalla muestre alguno de los momentos más importantes de sus películas favoritas.

Por lo mismo, muchos se preguntan cuál es la hora exacta en qué deben comenzar a ver los distintos clásicos del cine para llegar a ver un momento icónico.

¿Cómo sincronizar el año nuevo con una icónica escena del cine?

Avengers: Infinity War

La tercera saga de los Vengadores tiene uno de los momentos más dramáticos y emotivos de la franquicia. Thanos, el villano de la historia, con su chasquido, desaparece a la mitad de la población del mundo, entre ellos algunos de los más importantes héroes. Si quieres que la medianoche calce con el momento, debes comenzar a ver la cinta a las 9:48:52 PM.

Forrest Gump

Para poder llegar a la medianoche, junto al momento exacto en el que el personaje de Gary Sinine y Tom Hanks recibe las fiestas, tienes que comenzar a ver Forrest Gump justo a las 22:38 pm del 31 de diciembre. Así, cuando sean las 00.01 del 1 de enero, el metraje de la cinta ganadora del Oscar caerá justo en ese icónico momento,

Volver al Futuro

La exitosa cinta protagonizada por Michael J Fox, cuenta la historia de un joven que viaja en el tiempo e intenta regresar a su línea temporal original. Si quieres comenzar el año justo con el momento en que Marty McFly logra regresar a 1985, debes comenzar la película a las 10:19:07 PM

El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo

La primera cinta de la saga dirigida por Peter Jackson llegó a la gran pantalla el año 2001, con una historia que se convirtió en un clásico del cine y que se convirtió en una de las franquicias más rentables de la historia. Por lo mismo, muchos de sus fans siguen la tradición de pasar la medianoche del año nuevo con uno de los momentos claves del filme, cuando Gandalf lanza al abismo a Balrog. Si comienzas a ver la cinta a las 9:51:30 PM, justo a las 00.00 am escucharás al mago gritar; "¡You shall not pass!"

Star Wars: episodio IV - una nueva esperanza

La película dirigida por George Lucas marcó a toda una generación cuando se estrenó en el año 1977, por lo que los fans de la franquicia también tienen sus propias tradiciones para estas fechas y una de ellas es, llegar las 00.00 del 0.1 de enero justo en el momento que la estrella de la Muerte se detona. Si quieres ver ese momento a la medianoche, solo tienes que comenzar a ver la película a las 10:02:48 PM.