"Me parece gravísimo e inaceptable": Claudio Valdivia desmiente dichos de conocida transformista nacional

Claudio Valdivia ex participante del reality "Año 0" y hermano menor de seleccionado nacional Jorge Valdivia negó las afirmaciones de la transformista Kassandra Romanini, quien aseguró haber tenido un encuentro con él.

A través de sus redes sociales, Valdivia compartió un comunicado en donde se refería a los dichos de Romani señalando que no son ciertos y que además no se conocen, la publicación fue eliminada a los pocos momentos de publicada. Según lo recopilado por AR, la figura televisiva indicó:

"Desmiento totalmente esta información que anda circulando por las RR.SS. Yo a esta señorita no la conozco y jamás he tenido ningún tipo de relación con ella, ni laboral, ni personal. Es más, si fuera así no tendría ningún problema en reconocerlo. Pero no es el caso".

"Me parece gravísimo e inaceptable que esta señorita haga alusión a un evento, de los cuales he tenido muchísimos. Y declare que tuvo conmigo prácticamente una relación de índole sexual. Reitero lo dicho anteriormente, yo a esta señorita no la conozco, por ende, es imposible que le haya ofrecido volver conmigo a Santiago después de algún evento".

"Sin ahondar más en el tema, quisiera emplazar a todas aquellas personas que han emitido algún juicio de valor y opinión frente a estas declaraciones. Soy un ser humano, soy persona y como tal, estas falsas declaraciones e injurias atentan contra mi dignidad, honra y me afectan de sobremanera. Tengo familia y un hijo que proteger".

"No quiero tomar medidas legales de ningún tipo, incurrir en ellas es bastante desgastante, demoran estos procesos y estoy seguro que no se le daría la cobertura al resultado como sí lo fue esta ‘noticia’. Lo importante aquí es la verdad, por eso espero que todo esto quede hasta aquí y no se siga difundiendo algo que jamás ocurrió", finalizó el ex Calle 7.