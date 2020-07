Claudio Valdivia y su breve paso por el fútbol: "Me encantaban las minas, quería copete y era el hermano del Mago"

Claudio Valdivia es uno de los tantos casos en el fútbol que terminaron su carrera anticipadamente por hechos extra futbolísticos, en este caso por la farándula.

Así mismo lo cuenta el hermano de Jorge Valdivia, quien en conversación con La Pelota es Mía, reveló su breve carrera y su paso del fútbol a la farándula criollo en la televisión.

En primera instancia habló de su estadía en el equipo donde fue formado: Audax Italiano. "Era un grupo muy activo, que tenía mucha energía. Se empezó a generar algunos choques entre adultos y jóvenes. Se fueron los adultos y los jóvenes comenzaron a crecer. Se armó un tremendo equipo. En la tercera fecha el 2006, íbamos perdiendo 1-0 contra Huachipato. Raúl Toro me pone a jugar el segundo tiempo y ganamos 4-1. Fue bonito mi debut”, expresó.

De ahí tuvo llamados a la selección chilena sub 20 y el 2007 contó por qué salió de Audax. “Yo me quería quedar, ya el 2007 empecé a disputar el puesto con Braulio Leal y llega un uruguayo Diego Scotti, extraordinario no podía ganar, yo no entraba ahí. Los tipos eran profesionales y yo quería seguir saliend, a mi me encantaban las minas, yo quería copete, era el hermano del Mago Valdivia, tenía plata, se me fue la cabeza. Mi salida se dio porque yo le dije a Raúl Toro, que me quería ir. En Audax nunca tuve una meta, un objetivo claro, quería jugar no más”, detalló.

Además agregó que, “mi mente empezó a transformarse en que yo era el mejor, estaba en la selección, tenía que jugar y lo típico, lo humos se te van al cielo, te crees Maradona, Messi, y te falla, a mi me fallo la cabeza en ese entonces. Me puse a carretear, no llegaba a los entrenamientos, llegaba tarde. Fue una cagada mía”.

Para finalizar explicó su paso a la farándula. “Me fui por el espectáculo porque era más entretenido, lo pasaba mejor, me sentía más feliz, ya no teníamos chance de subir a la siguiente división, daba lo mismo si íbamos a entrenar. La farándula y la tv no va de la mano con el fútbol, yo empecé aparecer ahí. Me dijeron que me iba por un lado o por el otro”, sentenció.