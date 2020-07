Jorge Valdivia: "Campeones de América por primera vez. La pelota no se mancha, la historia no se olvida"

El 4 de julio de 2015, hace exactamente cinco años, la selección chilena derrotó por 4-1 a Argentina en la final de la Copa América en el Estadio Nacional, y se consagró campeona continental por primera vez en su historia.

En ese inolvidable partido, Jorge Valdivia fue titular jugando 75 minutos antes de ser reemplazado por Matías Fernández. En este nuevo aniversario del batacazo de la Roja, el Mago compartió su alegría con los hinchas.

“La pelota no se mancha, la historia no se olvida”, fue el punzante mensaje de Valdivia en Twitter junto a la foto del once que jugó aquel día contra la Albiceleste.

Con la misma foto, pero en Instagram, el Mago sentenció: “cinco años atrás. Campeones de América por primera vez”.

La pelota no se mancha . La Historia NO se olvida . pic.twitter.com/NpeUjkNyt5 — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) July 4, 2020

Valdivia y la Roja en Copa América 2015.