El próximo proyecto cinematográfico de Christopher Nolan será Oppenheimer, lo que marcará su regreso a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial para centrarse en la historia del llamado "padre de la bomba atómica". Será una película que ahora ya tiene fecha de estreno y también a su protagonista.

La entrega llegará el próximo 21 de julio de 2023 a los cines y será encabezada por Cillian Murphy en el rol de J. Robert Oppenheimer, sin duda aprovechando la popularidad que ha alcanzado el actor gracias a su rol protagónico en la alabada serie Peaky Blinders y apariciones recientes como lo que hizo en A Quiet Place 2.

Esta será la primera película de Nolan de la mano de Universal, después de que rompió sus lazos con Warner Bros. debido a las decisiones de la compañía durante la pandemia, específicamente en torno al lanzamiento de Tenet.

La producción será filmada con cámaras IMAX, su producción comenzará a principios de 2022 y adaptará el libro ganador de Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

La historia mostrará cómo Oppenheimer jugó un rol primordial en la creación de armamentos atómicos, pero posteriormente hizo lobby para establecer el control internacional del poder nuclear, a la vez que se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno.