Christian Chávez de RBD es acusado de haber contagiado de VIH a un escort

Christian Chávez, ex vocalista de la popular banda mexicana RBD, se encuentra en el medio de una polémica en su país natal, ya que un hombre asegura que Chávez lo contrato como escort y le contagió el VIH.

el hombre identificado como “Josh”, señaló a TVNotas que se dedicó a prestar servicios sexuales a través de una famosa plataforma digital donde conoció al actor a quien acusa de haberle contagiado del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Josh indica que Christian lo insto a tener relaciones sin protección a cambio de dinero extra.

"Me convenció de quitarme el condón. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS, pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció 500 pesos extra por hacerlo así, y acepté”, señaló a la revista.

Josh contó que accedió a trabajar como escort porque atravesaba un complicado momento económico, su esposa estaba embarazada y estaban pasando hambre "cuando tienes hambre y un bebé en camino haces lo que sea".

Josh asegura tras el encuentro con Christian dio positivo a VIH, y después de enterarse que Maico Kemper, expareja del artista, denunció a Chávez, decidió hacer lo mismo.

"Me preguntó si había tenido sexo con Christian y si nos habíamos cuidado, porque él sabía que Christian era portador del VIH... en ese momento se me volvió a venir el mundo encima, y confirmé que él me contagió”, aseguró Josh.

Josh aseguró que no busca fama, ni dinero, solo justicia. También indicó que la confirmación del diagnostico vino después de haber encontrado otro tipo de trabajo, donde en la empresa le pidieron hacer exámenes médicos resultado positivo para el virus.

Hasta el momento el actor y cantante mexicano aún no se ha referido a los hechos. De ser encontrado culpable el ex Giovanni de Rebelde arriesga hasta 5 años de càrcel.

Esto sumado a la denuncia de su ex pareja por violecia física podrían dejar al cantante fuera de la reunión de RBD planeada para el 2021.