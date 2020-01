Chris Cornell gana Grammy póstumo a casi tres años de su muerte

Chris Cornell recibió la tarde de este domingo un Grammy póstumo en la categoría de Mejor Paquete para una Grabación, en un reconocimiento que llega a casi tres años de su fallecimiento.

La placa contiene 15 clásicos de la icónica figura del rock, además de dos temas que permanecían inéditos hasta ahora, incluyendo su versión para el clásico de Sinead O'Connor, "Nothing Compares to You".

El reconocimiento fue también para el trabajo de arte creado por Jeff Ament, Barry Ament y el director creativo Joe Spix, quienes acudieron para recibir el premio compartido también con la viuda de Cornell.

Jeff Ament, de Pearl Jam y quien compartió en la banda Temple of the Dog con Cornell, aseguró que se trata de un proyecto que "fue super emotivo porque recibimos la llamada apenas a cinco o seis semanas despues de que había fallecido".

"Se sentía demasiado pronto para ese entonces como para pensar en esto. Nos tomo un par de meses reunir la imágenes y fue particularmente duro tener conversaciones con Vicky, su esposa. Más que nada quisiera que él estuviese aquí recibiendo este premio con nosotros", añadió en declaraciones a Variety.

Chris Cornell falleció en 18 de mayo de 2017, en Detroit, tras un show de Soundgarden.