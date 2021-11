Tan solo unos días luego de que Wanda Nara realizará una entrevista con Susana Giménez en donde reveló todo lo ocurrido en la polémica que la involucra a ella, su marido Mauro Icardi y la actriz argentina Eugenia China Suárez, la ex pareja de Benjamín Vicuña también realizará una entrevista, por lo que algunos medios especulan que podría referirse a lo sucedido.

La actriz de Casi Ángeles será la primera invitada al programa "En Primera Persona" que conduce Alejandro Fantino.

Durante la jornada del viernes se compartió el primer adelanto de la entrevista en donde la actriz trasandina señaló: "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y que me escuches en primera persona".

¿Cuándo y dónde ver la entrevista de Eugenia China Suárez en Primera Persona?

El próximo lunes 28 de noviembre a las 21:30 horas se podrá ver la entrevista a través de la plataforma Star Plus.

¿Qué pasó entre China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara?

Hace algunas semanas una historia de la empresaria causó revuelo en los medios al señalar que su familia se había quebrado y señalaba a una mujer como la culpable "otra familia que te cargaste por zorr*", escribió en sus historias. Inmediatamente comenzaron a surgir los rumores y el nombre de la actriz de Casi Ángeles fue el que protagonizó las especulaciones.

Tras el alza de los rumores, la protagonista del Hilo Rojo confirmó la situación en un extenso post en sus redes sociales, señalando que el delantero le había dicho que estaba separado.

Esta semana, Wanda Nara, esposa del jugador del Paris Saint Germain reveló detalles de lo ocurrido, comentando que se enteró de la interacción de su pareja con la actriz a través de conversaciones en su teléfono. La empresaria señaló que estaba buscando una imagen en el móvil de su pareja cuando vio los chats con la intérprete.

Sobre si se vieron en París como especuló la prensa trasandina, Nara comentó que él le señaló que el encuentro nunca se concretó.