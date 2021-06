Fernando Godoy sufre compleja lesión tras celebrar efusivamente gol de Alexis: "Me saqué la mugre"

El actor Fernando Godoy sufrió las consecuencias de la emoción descontrolada que sintió en el partido de eliminatorias de Chile contra Argentina en donde la selección nacional empató frente a la albiceleste.

El conductor de "Mi Barrio" frente a la alegría del momento tomó el scooter eléctrico de su esposa (Ornella Dalbosco) y decidió hacer una pirueta, sin embargo, no resultó como esperaba y el actor sufrió una fuerte lesión en su hombro y debió ser intervenido quirúrgicamente.

En conversación con Las Últimas Noticias, Godoy señaló que "El saltó salió bueno, pero terminé aterrizando con todo el hombro. En síntesis, me saqué la mugre. Me toqué el hombro, miré a la Ornella y le dije 'la cag...'. Mi hombro estaba como bailando, fuera de su lugar de siempre y mi brazo estaba colgando. Ahí se terminó mi partido y empecé a sentir puro dolor", dijo.

Añadió que "Es que yo tengo un cablecito que tengo medio pelado. A mí de repente me dan ganas de hacer este tipo de cosas, acciones que a veces se pasan un poco a lo 'Jackass', donde me siento como un superhéroe y me pasan estas cosas. Esta vez no me contuve".

Producto del dolor decidió ir a una clínica y fue operado."Me dieron analgésicos, pero igual pasé la peor noche de mi vida. Era un dolor constante, como si tuviera un clavo enterrado".

Sobre el procedimiento, indicó que no se fracturó y que el daño fue a los ligamentos. "No se salvó ninguno. Entiendo que además me pusieron dos placas de titanio, una arriba del hombro y otra por abajo, y me pusieron extensores que cumplen el rol de los ligamentos que me corté. En el fondo, tengo brazo falso".

Señaló que debido a su trabajo en Mi Barrio no ha podido estar mucho ya que debe guardar reposo. "Me han cuidado mucho en el programa, tuve una participación muy mínima en el último episodio", concluyó.