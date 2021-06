Catalina Guerra sobre la muerte de su marido: "Uno aprende a vivir con ese dolor

La reconocida actriz nacional, Catalina Guerra, estuvo presente en el programa "De tú a tú", que conduce Martín Cárcamo, en donde habló sobre distintos momentos de su carrera y su vida.

La interprete de Agustina Mackenna recordó el fallecimiento de su marido Ricardo Larenas, con quien se casó a los 21 años y tuvo a su hija Antonia.

La pareja se conoció mientras ella grababa la teleserie "Fácil de Amar", en donde él se desempeñaba como productor general.

Sobre el deceso de su esposo producto de un accidente en Farellones, la actriz señaló que le causó un dolor muy profundo. "Es un acontecimiento que me costó mucho ubicarlo. ¿Para qué? ¿Para qué me pasó esto? Son cosas que no ocurren. Uno no se queda viuda a los 21 años. Que se muera tu compañero, tu pareja, el que anoche estaba durmiendo contigo quedas como… ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con mi hija?”."

Catalina confesó que ella estaba trabajando cuando la llamaron para decirle que fuera su casa, al llegar le comunicaron que su pareja había tenido un accidente, su madre, la legendaria actriz Gloria Munchmeyer estuvo todo el tiempo con ella.

“Siempre he sido buena para la talla, con mucho sentido del humor, humor negro (…) pero aquí dije no me voy a volver a reír nunca más. Sin embargo, uno hace el duelo con los años, y uno aprende a vivir con ese dolor”, sostuvo Guerra.