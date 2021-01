Carola de Moras responde a quienes la culparon por el caso de Nacho Gutiérrez contra de CHV

La animadora del Festival de Viña del Mar conduce actualmente un programa por Instagram llamado "Velvet al Desayuno" donde en esta oportunidad estuvo invitada la periodista Cecilia Gutiérrez, donde durante la conversación la conductora recordó la demanda de Ignacio Gutiérrez contra el canal privado.

Mientras conversaban sobre la farándula nacional y lo que conlleva, un mensaje de quienes comentaban el en vivo decía "tú fuiste chueca con el Nacho (Gutiérrez)" ante eso la ex rostro de televisión se refirió a la acción judicial de su ex compañero. “Yo no testifiqué ni me invitaron a hacerlo, ni Nacho me pidió en ningún momento. Yo estuve en esa reunión y vi cosas diferentes”, indicó Carola de Moras

Recordemos que Ignacio Gutiérrez demandó al canal por discriminación tras indicar que en una reunión el asesor estratégico de la estación dijera que el conductor del espacio (Gutiérrez en aquel entonces) debía tener tensión sexual con la animadora (De Mora) y que debido a su orientación sexual Gutiérrez no podía ser esa persona. Sostuvo además que propusieron que los animadores fuesen de Moras y Rafael Araneda, quién se sumó al espacio.

De Moras luego señaló que lo que sucedió la afectó de gran manera. “Es un gran profesional y en su momento lo quise mucho y me dolió mucho. Nunca he hablado del tema mucho porque digo ‘no me voy a meter’. Y Nacho lamentablemente no se obsesionó, pero sí agarró vuelo tratando de insinuar cosas que a mí parecer no existían y siempre lo dije".

Ambos conducían el matinal "La Mañana" de CHV

También indicó que el periodista jamás le pidió que lo apoyará en su demanda declarando. No me lo pidió. "Nunca me llamó para decirme. De hecho, la última conversación que tuvimos… El otro día estaba revisando mi WhatsApp, eliminando mensajes, y encontré cuando le dije ‘Nacho, juntémonos con el Rafa. Conócelo. Enfrenémonos esta situación’. Y nunca más tuve ningún tipo de respuesta ni nada".

Sobre la relación que ambos tenía la animadora señaló que: "Yo feliz seguiría siendo amiga de Nacho, feliz seguiría en comunicación con él, pero si al final él no quiso y decidió irse por esa ala y encontró que le faltaba apoyo de parte mía. En su momento le dije que ‘lo siento, lo lamento, pero yo creo esto otro y viví esto otro en la reunión…’ Pero da lo mismo”

Para concluir la ex animadora de CHV respondió a lo que seguían comentando los usuarios que se conectaban al espacio sobre si ella había declarado en tribunales a favor de CHV.

"Yo nunca he ido a tribunales. No fui a tribunales. No declaré a nadie. Eso es mentira. De hecho, en el canal me pidieron y dije ‘no voy a meterme en este tema. Es un tema que a mí no me compete y que yo vi una realidad en que no voy a meterme’. Así que de verdad no me metan en esto porque no me quiero pelear con nadie. Salí trasquilada, pero da lo mismo” Finalizó la comunicadora.