Cobra Kai: Peyton List y Carmen Díaz son promovidas y serán parte del elenco regular

Cobra Kai acaba de ascender a dos importantes personajes, quienes ahora serán parte del elenco regular. Hablamos de Vanessa Rubio y Peyton List, quienes fueron promovidas antes de que se estrene la cuarta temporada.

En el drama de Netflix, Rubio interpreta a Carmen Díaz, la madre de Miguel y el interés amoroso de Johnny Lawrence, mientras que List interpreta a Tory Nichols, uno de los miembros más feroces y villanos del dojo Cobra Kai.

Rubio no es ajeno a Netflix, ya que apareció en las escalofriantes aventuras de Sabrina, Dolly Parton's Heartstrings y Master of None de Netflix.

List es mejor conocida por su papel en la serie de Disney Jessie, incluido su spin-off Bunk’d. Sus otros créditos incluyen Happy Together, Light as a Feather y la película de Adam Sandler "Hubie Halloween".

En otras noticias sobre el casting de Cobra Kai, la serie sobre Karate Kid integra a sus filas a Dallas Dupree Young (Cousins for Life) y al recién llegado Oona O'Brien como personajes recurrentes en la temporada 4. Young interpretará a Kenny, un niño nuevo en la ciudad que se vuelca al kárate para ayudar a evitar el bullying, mientras que O'Brien asumirá el papel de Devon, una potencial nueva estudiante de kárate, que es competitiva y de mal genio cuando se le pone a prueba.

Las primeras temporadas de Cobra Kai están disponibles en Netflix.