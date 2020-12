VIDEO | Estos son los estrenos de Netflix para enero de 2021

Este año ha sido complicado para Netflix, ya no es el único líder en servicios de streaming, su popularidad ha ido bajando aunque se mantiene. La llegada de Amazon prime video, Hbo Go y Disney Plus han hecho que la plataforma busque la forma de captar más suscriptores. Es por esto, que ya anunció los estrenos que llegarán a la pantalla en enero de 2021.



¿Cuáles son los estrenos de Netflix para enero 2021?

Netflix parte el 2021, con tremenda bomba y es que el mismísimo 1 de enero estrena la tercera temporada de “Cobra Kai”, serie que presenta la historia de Johnny Lawrence & Daniel LaRusso y que con la tercera parte llegarán con nuevas aventuras y andanzas.

Siguiendo con las series, también llega la tercera temporada de “Desencanto”, creada por Matt Groening mismo autor de Los Simpson, lo cual se nota en los personajes y el tipo de humor. En cuanto a películas, llega “Fragmentos de una mujer” producción que fue ovacionada en el Festival de Venecia, protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf, cuenta la historia de un matrimonio que intenta superar la muerte su hijo.

De la mano, llegan clásicos como “Mamma Mía! Vamos otra vez” y “Jumanji: en la selva”, además de la temporada 7 de la popular serie “Orange Is The New Black”.



A continuación te dejamos el listado de los estrenos que llegan en enero de 2021 a Netflix:



Series



01/1 – Cobra Kai (Temporada 3)

01/1 - My Hero Academia (Temporada 2)

01/1 – Monarca (Temporada 2)

05/1 – La casa de muñecas de Gabby (Temporada 1)

08/1 – Lupin (Temporada 1)

08/1 – Memorias de Idhún (Temporada 2)





15/1 – Desencanto (Temporada 3)

15/1 – Kuroro’s Basketball (Kuroko no basuke – Temporada 1)

15/1 – Carmen Sandiego (Temporada 4)

15/1 – Dawson Crece (Temporadas 1-6)

19/1 – Hola, ninja (Temporada 4)

20/1 – Madre solo hay dos (Temporada 1)

22/1 – Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 2)





22/1 – Destino: La saga Winx (Temporada 1)

22/1 – Blown Away (Temporada 2)

27/1 – Orange Is The New Black (Temporada 7)

27/1 – 50 m² (Temporada 1)

Películas

01/1 – The Minimalists: Less Is Now

01/1 – Full Out 2: You Got This!

01/1 – Miss Bala

01/1 – Tres días para matar

01/1 – Entre dos maridos

01/1 – Sleepy Hollow

01/1 – La sombra del diablo





01/1 – Funny Girl

02/1 – Borning: Asfalto en llamas

04/1 – Brawl in Cell Block 99

04/1 – La Momia

06/1 – Rocanrol Cowboys

07/1 – Fragmentos de una mujer

07/1 – Mamma Mía! Vamos otra vez





08/1 – El dilema de Aziz

09/1 – Rocketman

10/1 – Escape room

13/1 – Déjame salir

14/1 – Kin

15/1 – A descubierto

15/1 – Padre por duplicado





15/1 – Francotirador: La última masacre

16/1 – Jumanji: en la selva

22/1 – Tigre blanco

27/1 – Penguin Bloom

29/1 – Bajocero

29/1 – La excavación

29/1 – Ohana: El tesoro de Hawái