Max Collao, la nueva baja del "Buenos Días a Todos": Fue despedido de TVN

Max Collao, el notero de trayectoria en matinales y que últimamente se había desempeñado en "Buenos Días a Todos", fue despedido de TVN.

La información fue corroborada por el mismo periodista en su Instagram, donde indicó que "he sido desvinculado de @tvn y del @muybuenosdiastvn El motivo da igual. Sin embargo, me detengo en usted señora y amado público de este tremendo matinal: sin ustedes yo no podría estar donde estoy".

Aunque al terminar su mensaje dejó entrever algo de las razones tras su salida del programa: "Por último, a mis compañeros que dan una lucha diaria más por pasión y vocación que por dinero. Los llevo clavados en mi corazón".

Aún así alertó que "estoy listo para el siguiente nivel. Vamos con todo #2020. Besos amigos".