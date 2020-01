"Ni siquiera paró a ver si yo estaba vivo": Habla el "amigo" agredido por Bruno Zaretti

El abogado Ricardo Callejas Caballero se refirió al incidente que lo dejó con severas lesiones, depués de ser arrastrado por Bruno Zaretti sobre el capó de su auto, para luego arrojarlo y abandonarlo en una calzada de Vitacura.

Según declaraciones del joven de 31 años a Glamorama, "pasé de ser una persona que iba al gimnasio todos los días, que trabaja en un buen estudio de abogados, que tenía una vida completa, a no poder levantarme de la cama sin que me doliera la cabeza y tener que tomarme un remedio".

A eso se suma que "no tengo olfato, y por lo tanto la pérdida del sabor también. Hipersensibilidad a los agudos".

El joven formado en el colegio Tabancura y la Universidad de los Andes mantenía una relación de amistad con Zaretti desde hace cuatro años, hasta que llegó abruptamente a su fin el 13 de enero de 2019, el día en que se produjo el enfrentamiento por el que el ex Axé Bahía será formalizado el próximo martes.

Callejas contó que "ese mismo día entrené con Bruno en el gimnasio. Después quedamos en salir. Yo tenía un cumpleaños y le dije ‘bueno, nos vemos más rato. Yo tengo un cumpleaños y de ahí voy'".

"Cuando iba en el taxi de vuelta, porque habíamos quedado de ir desde su casa a una fiesta, inventó que tenía un evento de la nada. Yo le dije: ‘No me hagas salir de un carrete donde yo estoy con mis amigos de la universidad para ir a una supuesta fiesta, y ahora inventas que no hay fiesta porque tienes que trabajar’".

La víctima llegó hasta el departamento de Bruno, pero él no se encontraba así que tuvo que esperarlo hasta que el conserje le avisó que había llegado.

"Pasé por afuera del edificio, por dentro de la reja. Bruno me vio y se dio la vuelta para salir por la misma reja, pero ya se había cerrado. Yo levanto las manos diciendo ‘para. No entiendo nada’. Él cierra las ventanas y me empieza a grabar con el teléfono", contó Callejas.

Al mismo tiempo, admitió que "para seguir la estupidez, lo empiezo a grabar de vuelta. Ahí digo ‘me haces venir hasta acá, a perder el tiempo’. Y empieza a acelerar con el auto encima mío, porque yo estaba adelante del auto ya, con una mano en el capó… Se veía alterado en todo sentido. Así sale en el video incluso".

De ahí en adelante las cosas solo escalaron de mala manera contra Callejas. Según sostiene el abogado, Zaretti "empieza a avanzar hacia mí y ahí quedé obligado a subirme sobre el capó, porque si no quedaba pegado en la reja o en la pared. Y salió rajado por la calle".

"Anduvo a 70 kilómetros por hora. Después frenaba en seco, frenaba brusco, hasta que me botó y me dejó inconsciente, ni siquiera paró a ver si yo estaba vivo. Me dejó botado ahí, en medio de la calle, y me despertaron sus gritos".

“Yo, como estaba seudo inconsciente y no sabía que me había pasado, lo llamaba a él como primera reacción. No fue a mi socorro en ningún sentido, hasta que yo llegué a la clínica, y ahí se asustó y fue", aporta el relato de Callejas.

Callejas asegura que "por ningún motivo estoy pidiendo plata", pero "resulta que yo no tengo porqué andar pagando el 10% de lo que fue, si estuve una semana en la UTI". En el fondo, su objetivo es que Zaretti "se haga responsable de los gastos que corrieron a raíz de su accidente. De esta situación, más que sacar plata, quiero que se haga justicia".