Días claves en términos políticos se vivirán en el Partido Comunista, debido a la formalización de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, en audiencia fijada en el 3er Juzgado de Garantía de Santiago.

La semana pasada, el edil declaró por segunda vez en calidad de imputado ante la Fiscalía Centro-Norte y semanas anteriores se le negó su salida del país, en un viaje que haría a Venezuela.

¿Por qué las prohibiciones y de qué se le acusa? Ahora te lo contamos.

¿Cuándo es la formalización de Daniel Jadue y de qué se le acusa?

Este miércoles 29 de junio, a las 9 de la mañana, se realizará la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el llamado caso Farmacias Populares.

La audiencia de formalización fue solicitada al 3er Juzgado de Garantía de Santiago, mediante el Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz y la fiscal Giovanna Herrera.

Estas son las acusaciones de presuntos delitos del alcalde Jadue:

Cohecho

Fraude al fisco

Estafa

Administración desleal en la compra de insumos médicos.

Todo esto, debido a la compra y ventas de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) a la empresa proveedora de insumos médicos Best Quality SPA.

Según informa T13 Ex Ante, se acusa al edil de no pagar en su totalidad la compra de mascarillas médicas y otros insumos por $960 millones. Además, Best Quality habría accedido a pagar un soborno a Achifarp.

La versión indica que Jadue les habría pedido un “gesto” como bono extra, que consistiría en cerca de $50 millones en insumos médicos por fuera de Achifarp. Esto, a cambio de mantenerlos como proveedores principales y participar en nuevo proyecto de “supermercados populares”.

¿Qué penas arriesga?

Recordar que hasta que no se demuestre lo contrario en la Justicia, todos son presuntos delitos y Daniel Jadue aún no es culpable.

Las posibles penas que el Ministerio Público solicitaría al tribunal son la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, también podría quedar con arresto domiciliario, según lo que determine el juez.