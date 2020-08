Voz de Iron Maiden posterga su conversatorio en Chile

La voz de Iron Maiden, Bruce Dickinson, decidió posponer el conversatorio que tenía agendado en Chile, dada la actual situación de se vive con la pandemia del coronavirus en Chile.

El evento se iba a realizar el 23 de agosto de 2020, pero fue postergado hasta el próximo 7 de diciembre de 2021, manteniendo su lugar de realización en el Teatro Corpartes del Centro Cultura CA660.

Se trata de un charla promocional de Dickinson para su autobiografía del 2017 "What Does This Button Do?", en la que el músico establece un diálogo con el público en lo que termina siendo una velada cómica de más de dos horas que incluso se ha llegado a presentar en eventos como el Festival Fringe de Edimburgo.

Bruce Dickinson, voz de Iron Maiden, en una de sus charlas con los fanáticos.

Dickinson comparte experiencias personales y también se abre a una sesión de preguntas y respuestas durante el show.

Quedan entradas entre los 71.300 hasta los 90.850 pesos.