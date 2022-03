Bridgerton está a solo horas de regresar con su segunda temporada, la cual sufrirá distintos cambios. Dentro de los cambios más importantes se encuentra la salida de dos miembros del reparto, quienes no estarán o tendrán una participación limitada en el segundo ciclo.

Regé-Jean Page, quien interpretó al Duque de Hastings durante la primera entrega no estará en la segunda temporada debido a que la ficción que sigue la trama de los libros de Julia Quinn no contempla a Simon como uno de los protagonistas de la nueva entrega basada en el libro "El Vizconde que me amó". Por lo que el actor acordó que su participación se limitara solo a la primera temporada.

La nueva temporada estará enfocada en el triángulo amoroso de Anthony (Jonathan Bailey), y su búsqueda por encontrar pareja. Phoebe Dynevor, quien interpreta a Daphne, el interés amoroso de Simon sí continuará en la serie.

Pero esa no es la única ausencia que se producirá está temporada, ya que Ruby Stokes, la actriz que interpreta a Francesca, tuvo que irse después de filmar solo tres episodios debido a un compromiso previo con otra serie de Netflix, el próximo thriller de detectives Lockwood & Co.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Bridgerton?

Los nuevos capítulos de la producción de Shondaland regresarán a la pantalla de Netflix el próximo 25 de marzo.

Revisa el tráiler a continuación.