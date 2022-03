La segunda temporada de Bridgerton se estrenó en Netflix hace solo unos días y ya es todo un éxito. Según reportó Variety, la serie alcanzó 193 millones de horas vistas en su fin de semana de estreno.

Con esto, la serie creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes sigue los pasos de su primera temporada, que revolucionó la plataforma de streaming con una historia ambientada en la época dela alta sociedad de Londres durante el periodo de Regencia, cuando las jóvenes debutantes eran presentadas en la corte y definían su situación matrimonial.

Bridgerton está basada en las ocho novelas homónimas de Julia Quinn. Y tal como ocurre en los libros, cada temporada de la serie se enfocará en las vidas amorosas de los ocho hermanos Bridgerton. Cabe recordar que la primera temporada fue protagonizada por Daphne, mientras que la temporada recién estrenada fue protagoniozada por Anthony.



¿Qué personajes protagonizarán cada temporada de Bridgerton?

Si se sigue el orden de los libros, el orden de los protagonistas de Bridgerton sería el siguiente:

1º Temporada: Daphne

2º Temporada: Anthony

3º Temporada: Benedict

4º Temporada: Colin

5º Temporada: Eloise

6º Temporada: Francesca

7º Temporada: Hyacinth

8º Temporada: Gregory

Sin embargo, palabras recientes de Shonda Rimes habrían dado a entender que la serie no seguiría el mismo orden de los libros. “Definitivamente planeamos seguir la historia romántica de cada uno de los hermanos. No iremos necesariamente en orden, pero sí vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias”, dijo a ET.

Con eso, aumentan las dudas sobre el protagónico de la tercera temporada y muchos fanáticos han empezado a especular que en lugar de Benedict, la tercera entrega se enfocará en Colin y su historia con Penelope.