Brad Pitt trollea a Leonardo DiCaprio con eterna broma sobre "Titanic"

Brad Pitt fue el recipiente para el Globo de Oro a Mejor Actor Secundario en Cine, por su rol de "Cliff Booth" en "Once Upon A Time in Hollywood", de Quentin Tarantino. Durante la premiación, que se vivió la noche de este domingo, aprovechó la instancia para trollear a su compañero de elenco Leonardo DiCaprio, con una incombustible broma relacionada con "Titanic".

Pitt sostuvo que "No estaría aquí de no ser por ti amigo, te lo agradezco". Pero el remate vino con la bala pasada y lanzó: "De todos modos, yo sí habría compartido la tabla contigo".

La "talla" rememora el final de "Titanic", cuando el personaje de DiCaprio muere de hipotermia por permanecer en el agua tras el hundimiento del transatlántico, porque "Rose" (Kate Winslet) no le cedió un espacio en la puerta sobre la que finalmente se salvó.

Así se vivió el momento de la broma de Pitt a DiCaprio este domingo:

"Still, I would have shared the raft." Brad Pitt thanks his #OnceUponATimeInHollywood co-star Leonardo DiCaprio in his #GoldenGlobes acceptance speech... and brings up that 'Titanic' joke https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/yprfGoLq3E