Ex Blink-182 Tom DeLonge presenta su primera película como director: Este es el trailer de Monsters of California

La obsesión con los extraterrestres del ex vocalista y guitarrista de Blink-182, Tom DeLonge, acaba de alcanzar todo un nuevo nivel, ya que lo llevó a concebir su primera película como director, Monsters of California; la que presentó con un primer trailer.

La entrega se centra en el adolescente Dallas Edwards (Jack Samson) y su grupo de "amigos desadaptados" en su intento por desenterrar las respuestas sobre una serie de misteriosos eventos paranormales que están ocurriendo en los alrededores de su pueblo en el sur de California.

La sinopsis luego postula que "mientras pelan las capas de esta cebolla de los inexplicable, desenmarañan los extraordinarios secretos que se mantienen en los más profundos niveles del gobierno".

Richard Kind (Curb Your Enthusiasm), Casper Van Diem (Starship Troopers), Arianna Zucker, Camille Kostek, Gabrielle Haugh, Jared Scott y Jack Lancaster, completan el elenco.

Tom DeLonge | ¿Qué película dirigió el ex guitarrista de Blink-182?

"Cualquiera que me sigue en redes sociales, sabe que no soy un extraño ante lo paranormal, razón por la cual dirigir Monsters of California no puso dudas en mi mente", postuló el DeLonge en un comunicado.

Y añadió que "la película lleva mi fascinación con lo inexplicable, la combina con la cultura del skate en la que crecí y también incluye mi ridículo sentido del humor que millones presenciaron durante mis días en Blink-182".

Monsters of California aún no tiene fecha de estreno.