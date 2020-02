Blazzt y Mati DEM son los jurados chilenos de FMS Internacional en México

La tercera clasificatoria de FMS Internacional que se realizará en México ya definió a sus jueces y Chile cuenta con dos jurados. Se tratan de Blazzt y Mati DEM que evaluarán las cuatro batallas en el Pepsi Center WTC.

Babi Black (FMS España), Juanci (FMS Argentina) y Feli Dávalos (FMS México) completan la terna de los encargados de puntuar los enfrentamientos.

Cabe recordar que FMS Internacional se celebrará el próximo sábado 8 de febrero a las 19 horas de Chile y contará con las batallas entre Teorema vs Potencia, Nitro vs MKS, Errecé vs Stuart y Mr. Ego con RC.

Blazzt es el jurado oficial de FMS Chile, mientras que Mati DEM es co-creador y organizador de DEM Battles, por lo que tiene años de experiencias en el freestyle.