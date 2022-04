Better Call Saul 6 | ¿Cuántos capítulos tiene la sexta temporada de la precuela de Breaking Bad?

Better Call Saul, está a muy poco de estrenar su sexta y última temporada la cual muestra la vida de Jimmy Morgan antes de convertirse en el abogado Saul Goodman que conocimos por primera vez en Breaking Bad.

A casi dos años desde el fin de la quinta entrega, la ficción protagonizada por Bob Odenkirk está a solo días de estrenar los capítulos finales de su historia.

Estos nuevos episodios tendrán grandes regresos en sus filas, el tráiler confirmó que Leonel y Marco Salamanca, también conocidos como “Los Primos”.

Sin embargo, esa no sería la única gran sorpresa que la producción preparó para la despedida de la serie. Vince Gilligan y Peter Gould, los co-creadores de la serie, se refirieron a la posibilidad de que Bryan Cranston y Aaron Paul aparezcan en los nuevos capítulos.

"Sería una lástima que el programa terminara sin que [Cranston y Paul] aparecieran, ¿no es así?. Lo escuchaste aquí primero”. expresaron a Variety.

Sin embargo, son enfáticos en revelar que no será como lo imaginamos. "Estos dos mundos se cruzan de una manera que no has visto antes, eso es seguro", señaló Gould.





¿Cuántos capítulos tendrá la sexta temporada de Better Call Saul?

La temporada final consta de 13 capítulos los cuales se dividiran en dos partes, la primera se estrena el 18 de abril, mientras que la segunda parte llega a la pantalla el lunes 11 de julio.

Revisa el tráiler a continuación.