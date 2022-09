Benjamín Vicuña y Leonor Varela son los protagonistas de una hilarante nueva comedia estrenada en Prime Video esta semana. La película se llama Miénteme y es una co producción chileno-argentina producida nada menos que por el esposo de la actriz, Lucas Akoskin, quien también actúa en la entrega.

La trama tiene como foco a Bárbara, quien nunca ha tenido suerte con los hombres, y sus amigos Eva y Matías, un matrimonio en crisis que le presentan a Julián. El primer encuentro es un éxito, pero la pareja descubre que Julián es un impostor por lo que deben investigar juntos y desenmascarar la verdadera identidad tras el personaje.

En el proceso todos se enfrentan a la mentira, la propia y la ajena. ¿Quién no dijo alguna vez una mentirita para agradar? ¿Podemos perdonar la mentira en la pareja? En definitiva ¿Vale mentir por amor?, son algunos de los cuestionamientos que propone la película dirigida por el transandino Sebastián Schindel.

La argentina Florencia Peña y Coca Guazzini complementan el elenco de la entrega.

Benjamín Vicuña y Leonor Varela: "Esa mentira pícara puede ser casi un delito"

En conversación con RedCarpet de RedGol , Benjamín Vicuña y Leonor Varela examinaron el concepto y práctica innata que se alza como el motor de esta historia: la mentira.

"Es verdad que es una cosa cultura, de cómo fuimos mamando la mentira desde que nacimos. Acomodando las cosas, la mentira piadosa, la mentira sanadora, la omisión. Entonces, sí se habla en la película de cómo esa mentira pícara puede ser casi un delito, puede ser corrosiva o puede llegar a afectar la vida de otros", postuló Vicuña.

Mientras que Leonor confiesa que "yo crecí en una familia en la que la verdad y la honestidad eran la base; uno no miente, punto. Creo que este proyecto me ayudó mucho a abrir mi registro ético y entender las cosas desde otra perspectiva".

"Yo tenía muchos problemas con lo que le pasaba a los personajes de Eva y Matías, decía '¿cómo van a poder sobrellevar esa mentira?'. Me parecía imposible. Realmente me enseñó a ver las cosas de otra manera, a entender otras perspectivas. Fue súper enriquecedor, porque están muy bien planteadas esas cosas, que permiten más compasión con las experiencias de los otros. Que nos permite abrazarlas sin juzgarlas", asegura la actriz.

Benjamín entonces complementa: "La mentira es condenable... Etc. No hay una bajada de línea en la película, no hay una moraleja. Pero estamos hablando de 'voy llegando en 5 minutitos más', mentira; hablamos de 'Uuuy, qué lindo tu dibujito', al niño de 5 años cuando te puso una mano pegote arriba de un cuaderno; estamos hablando de 'te felicito tu película está genial' y en realidad no te gustó una mier**".

"Coquetea esta mentira con cierta hipocresía social", remata el actor. Justo antes de que Leonor confesara que "yo soy muy frontal. Estoy aprendiendo a mentir un poquito más. Gracias película".

Miénteme está disponible en exclusiva en el catálogo de Prime Video.