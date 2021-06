Belén Soto explica por qué no utiliza su primer nombre: "Fue un error y nunca nadie me llamó así"

La actriz nacional Belén Soto respondió a sus seguidores por qué no utiliza su primer nombre. A través de preguntas de los usuarios en Instagram la intérprete explicó sus motivos.

El primer nombre de la actriz no es Belén como la conocemos públicamente, si no Pía, y un usuario en la red social le preguntó:“Por qué no usas el nombre Pía y sí Belén?“, a lo que ella respondió: "Me hacen harto esta pregunta (…) nunca nadie en la vida me ha llamado Pía, ni mi familia, amigos, nadie".

Asimismo, agregó que de hecho antes de nacer ella iba a llevar otro nombre. “Honestamente me llamaba Lucas hasta que nací y se dieron cuenta que era mujer. Ahí decidieron llamarme Belén, pero querían seguir la tradición de los dos nombres y le sumaron el Pía antes“.

“Fue un error y nunca nadie me llamó así. He pensado muchas veces en sacármelo también, ya que siento que no me representa”, concluyó.

La actriz saltó a la pantalla en el año 2007 al protagonizar junto a Jorge Zabaleta la teleserie Papi Ricky de Canal 13, recientemente el actor desempolvó una foto del recuerdo junto a Belén mientras filmaban la teleserie dedicándole tiernas palabras a la joven.