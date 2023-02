Este 19 de febrero comenzó el Festival de Viña del Mar 2023, con está primera noche cargada de poder femenino que hizo bailar y reír a toda la Quinta Vergara con las presentaciones de Karol G y Paloma Mami, además del debut de Pamela Leiva en el certamen como la humorista de la noche.

Quedando cinco noches del festival aún quedan varios artistas más por presentarse, como la humorista Belén Mora, que está a cargo del humor del martes 21 de febrero, por lo tanto en la conferencia de prensa reveló detalles de la que será su presentación, desmintió distintos rumores y destacó la participación de Leiva en la noche inaugural.

“Dejó la vara alta, pero lo bonito de la comedia es que no competimos entre nosotros. Uno se alegra genuinamente del éxito de los colegas”, mencionó.

Desmintió tweets y rumores

Al ser consultada por la serie de tweets que se hicieron virales el último tiempo en donde criticaba al festival, Mora afirmó que ella no es responsable de esos tweets en la red social asegurando que “quiénes me siguen en redes sociales podrán comprobar que mi manera de elaborar y de escribir es generalmente a la opuesta a utilizar términos como ‘cultura fascista’ y ‘coliseo romano’”.

Agregando que “De la forma de ser que tengo, habría usado términos mucho más peyorativos. No escribí eso”.

Asimismo desmintió los rumores sobre que habría cobrado 70 millones de pesos para presentarse en el festival y dijo que “no me vendí por plata, cobré lo que valgo. Yo cobro mi trabajo, me he ganado tener un precio, pero aclarar también que no me pagaron 70 millones como dicen”.

“Créeme que si me hubieran pagado eso estaría en pelotas parada acá y ebria. Ebria. Pero eso. Enfrento las críticas como lo que son, críticas”, agregó.

Una rutina que se viene preparando hace años

Belenaza tendrá su debut en el Festival de Viña este martes 21 de febrero, mismo día que se presentarán Los Jaivas, quiénes celebraran sus 60 años de historia en la cuidad que los vió nacer, y Alejandro Fernández, el méxicano que vuelve por cuarta vez al certamen.

Es en el escenario más importante de Latinoamérica que la comediante presentará otra rutina distinta a la del especial “Soy Latina” que se encuentra en el streaming. “La rutina que hice en Amazon Prime no tiene absolutamente nada que ver con lo que se va a ver mañana en la Quinta Vergara”, destacó.

Asimismo, reveló que la rutina que presentará el martes la lleva preparando mucho tiempo, “estuve preparando la rutina que voy a presentar mañana durante cuatro años, desde que me bajé del Festival de Olmué, y decrete y visualice estar en el Festival de Viña”, agregando que “pifias pueden existir siempre, uno debe de estar preparado para eso”.

Con distintas cábalas para su debut, la humorista que participó en Morandé con Compañía mencionó que lleva esperando este momento desde que tiene ocho años.