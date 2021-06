Begoña Basauri dedica tierno mensaje a su pareja: "Gracias por trabajar conmigo día a día para cuidar esta relación"

La actriz Begoña Basauri, quien se encuentra en Colombia para participar de la nueva temporada de la competencia culinaria MasterChef Celebrity, utilizó sus redes sociales para compartir un tierno mensaje para su pareja, Sebastián Undurraga, por su cumpleaños.

La intérprete a través de su cuenta de Instagram compartió un mensaje en donde se refiere al momento en que se conocieron. "Hace 5 años, un 23 de Junio, llegué a un cumpleaños de alguien que no conocía (no iba de paracaidista, ya no están los tiempos)".

Basauri comentó que el cumpleañero era Sebastián, y que ella recientemente había sido intervenida quirúrgicamente. "Me habían operado hace 1 semana de apendicitis así que iba con un termo con sopita de pollo, porque una estará muy recién operada pero si la invitan a un asado, una llega".

Concluyó señalando que se han mantenido unidos desde que se conocieron. "Desde ese día no nos separamos más. Feliz cumpleaños mi vida. Gracias por trabajar conmigo día a día para cuidar esta relación y crecer juntos", señaló en el mensaje que acompañó con una fotografía de ambos en la playa.