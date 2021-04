"Me agarró para tirarme del balcón": Beatriz Alegret comparte fuerte relato sobre su relación con Buddy Richards

Beatriz Alegret estuvo presente en "De tú a tú" junto a su pareja, Adriano Castillo, en donde hablaron acerca de los 31 años que llevan juntos, y además Alegret entregó detalles sobre la tormentosa relación que tuvo con el cantante, Buddy Richards.

"Beatriz es una mujer magnífica, es muy buena persona, querendona, preocupada de ti, tiene un montón de virtudes”, comenzó señalando Castillo.

La pareja se conoció en el programa "Éxito" y comenzaron siendo amigos, sin embargo, al tiempo terminaron viviendo juntos.

Sobre el inició de la relación, Alegret indicó: “Seduce y después no te pesca más, mira como para otro lado. Entonces tu quedas enganchada con él, relató.

Beatriz también se refirió a los difíciles momentos que pasó durante su relación con el cantante Buddy Richards, quien fue acusado de violencia por parte de ex parejas, en donde comentó que al poco tiempo de salir juntos ya había notado conductas agresivas de parte de él. "Al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres, y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé súper mal y me terminé yendo del país”, reveló.

"Me agarró para tirarme del balcón" señaló que ella asustada le rogó que por favor no lo hiciera, "me tuvo lastima y me tiró a la cama". detalló.

Tras los repetitivos episodios de violencia, la trasandina decidió regresar a argentina y luego de tres años volver a Chile, donde lo enfrentó.

"La primera vez que lo vi fue en Rojo Vip, lo único que recuerdo es que lo agarré, lo tiré a la pared, lo vi chiquito, 'a ella le pegabas como me pegabas a mi', solamente me miró, no era la misma persona que yo vi antes".

Sobre esto, el actor señaló que "me molesta porque yo creo que no es la actitud de un hombre, los hombres no deben tratar así a las mujeres, no deben golpearlas, no deben maltratarlas, jamás”.