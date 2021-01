"Insultos, patadas y combos": Buddy Richard es acusado de brutales agresiones por sus ex parejas

Hace pocos días se confirmó que la comuna de Graneros construirá un paseo peatonal que llevará el nombre del cantante nacional. Tras enterarse del homenaje que recibirá Richards (cuyo nombre real es Ricardo Toro) su ex esposa Rita Góngora (75) decidió hacer público los maltratos que vivió por parte del compositor.

La pareja estuvo casada por 15 años y se conocieron el año 70 en un programa de televisión cuando ella tenía 24 años. La jazzista señaló que se fueron a vivir a una parcela en Peñaflor donde el estaba fuera del hogar que compartían gran parte del tiempo.

“De los 30 días, él pasaba 3 a 4 en la parcela. Se iba a Santiago, según él, a trabajar, y volvía en un estado lamentable de alcohol varios días después. Ahí empezaba la agresividad, la violencia, los garabatos, los insultos, las patadas, los combos, las arrastradas de cabello. Yo estaba sola en esta parcela, al principio sólo con una hija”, mencionó a BioBioChile.

Góngora habló acerca de los perturbadores episodios que vivió durante su relación. “Él es cazador también, le gusta la caza, y me perseguía con escopeta”, señaló, luego agrega que “me persiguió dos veces disparando al aire, felizmente. ¿Sabes lo que es eso? Yo corriendo por la parcela, y él disparando al aire. En otra oportunidad, él sacó un cuchillo y yo me fui al columpio de las niñitas, y ahí trataba de amedrentarme con el cuchillo. Es una persona muy perversa”, afirmó..

También en aquella oportunidad rememora otra paliza que recibió a manos del cantante: “Me fracturó la cara, y le dijo al doctor que me lo había hecho con una raqueta de tenis. El doctor miró y no dijo nada”.

Señaló que tras esto denunció a Carabinero en al menos ocho oportunidades. Producto de los golpes perdió parte de la audición y tiene una cicatriz en su párpado izquierdo.

Los documentos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que aún conserva Rita, diagnóstico: traumatismo encefalocraneano.

A esta denuncia se le suma la de la comediante y vedette argentina Beatriz Alegret, quien fue pareja de Buddy Richards por dos años, la trasandina aseguró que también fue victima de violencia y apoyo la versión de Góngora.

"Apoyo todo lo que dice Rita, porque yo sufrí lo mismo que ella”. La relación entre ambos comenzó en 1984 y termino Alegret huyendo a espaldas del cantante, señaló que "era como un secuestro en el país. Estar al lado de Buddy Richard es estar al lado de un golpeador, maltratador”.

Tras una década después de la separación Rita Góngora pudo divorciarse de Richards. Concluyó diciendo que "no espero nada con mi relato, sólo que se sepa la verdad. Sé que voy a recibir el repudio de la mitad de Chile. No me importa. Y también quiero que no se lleve a cabo ese proyecto del paseo, ojalá. Posiblemente tampoco me lo van a conceder, pero voy a morir tranquila con mi verdad”

En radio BioBio afirmaron que se contactaron con Richard pero que el desconoció las acusaciones. “Primera vez que escucho esa cuestión… Me imagino que si hay algo, que lo vea la justicia, no una radio” indicó el cantante.