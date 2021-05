¡Ya está aquí! Revelan trailer de la segunda parte de Batman: The Long Halloween

En junio debutará la adaptación en formato animado del alabado cómic Batman: The Long Halloween, Part 1, entrega de la que ya se conoce su adelanto. Pero mientras seguimos a la espera del debut de la producción, Warner Bros. Animation no pierde tiempo y ya lanzó el trailer para Batman: The Long Halloween, Part 2 de este salto de las viñetas a la pantalla.

Inspirado por la novela gráfica creada por Jeph Loeb y Tim Sale, en la que un brutal asesinato descubierto en Halloween llevará a un joven Batman a aliarse con las dos únicas figuras incorruptibles de la ley, el capitán James Gordon y el fiscal Harvey Dent, para atrapar a El Roman, la cabeza de la reconocida familia mafiosa Falcone.

Pero cuando las muertes comienzan a multiplicarse en el Día de Acción de Gracias y en Navidad, queda claro que en vez de tener una ola de violencia gangsteril, los héroes están lidiando con un asesino en serie, cuya identidad se hace más difícil de distinguir con cada pista que encuentran.

El mejor detective del mundo, en días tempranos bajo el manto, pondrá a prueba sus habilidades para dejar expuesto al llamado Asesino de las Festividades.

Jensen Ackles (Supernatural) cede su voz al protagonista Batman/Bruce Wayne, mientras que se ve acompañado por la Naya Rivera, como Selina Kyle/Catwoman, en lo que fue su último trabajo antes de su trágico fallecimiento.

Batman: The Long Halloween, Parte 1 debutará en plataformas digitales y en Blu-ray el 22 de junio. En tanto que Batman: The Long Halloween, Parte 2 llegará antes de fin de año.