La Bat-Manía no para y a pesar de que ya han pasado meses desde el estreno en cines de The Batman, los fanáticos no se cansan de encontrarse una y otra vez con las distintas versiones del Hombre Murciélago, sobre todo si son las iteraciones en acción real. Y todos se pueden ver en un sólo lugar: HBO Max.

Y es que desde su primera aparición en las pantallas, en 1989, los más grandes nombres del mundo del espectáculo se han puesto la capa de este personaje.

Si bien hace un tiempo en RedGol repasamos TODAS las PELÍCULAS y SERIES del Hombre Murciélago que se pueden ver en HBO Max, ahora nos enfocamos particularmente en las figuras de Hollywood que se han investido como el Cruzado Encapuchado para luchar por la justicia en la gran pantalla.

¿Cuántos actores han interpretado a Batman en las películas de acción real?

La respuesta a la incógnita es en total 5, los que pasamos a revisar a continuación:

MICHAEL KEATON

El ganador del Globo de Oro en 2015 como mejor actor y, nominado a diversos premios de la academia, dentro de su amplio recorrido actoral protagonizó a BATMAN en 1989, que hoy la mayoría recordamos por su singular carisma y audacia. Dirigido por Tim Burton, Keaton junto a Jack Nicholson, como el Guasón, realizaron la primera serie de películas del hombre murciélago. El defensor de la ley y el orden en Gotham, desciende al mundo de las sombra, en la zona limítrofe entre el bien y el mal, luchando únicamente con su habilidad en artes marciales y su mente profundamente entrenada para defender a los inocentes y depurar el recuerdo de la muerte de sus padres.

En 1992 se puso nuevamente la capa para hacer BATMAN REGRESA, donde el vigilante de Gotham City enfrentó a Danny DeVito como el Pingüino, quien fue abandonado desde bebé, y que al crecer se convirtió en una gran amenaza para la ciudad. En el camino de Bruce Wayne también aparece un nuevo enemigo, Michelle Pfeiffer como Gatubela, que utilizará la seducción como arma letal.

VAL KILMER

Cuando Batman cambio de director, quien llegó a interpretar al murciélago fue nada menos que Val Kilmer, quien había explotado en popularidad tras convertirse en Iceman de Top Gun, unos años antes. En la previa a trabajar con Michael Mann en Heat, Kilmer se puso al servicio de Joel Schumacher para dar vida a Batman Eternamente, donde compartió roles con Nicole Kidman, Tommy Lee Jones y Jim Carrey, en una producción que dejaba atrás la propuesta más oscura y de estética gótica de Burton, para volcarse hacia un espectro más colorido y rimbombante del superhéroe.

GEORGE CLOONEY

Actor, director, productor, guionista, ganador de 4 Globos de Oro, 2 Óscar y un BAFTA, impulsó su carrera en 1996 protagonizando BATMAN Y ROBIN. En esta oportunidad, Clooney le dio vida a un Batman seductor y encantador que enfrenta al villano más gélido y cruel: el Sr. Frío, interpretado por Arnold Schwarzenegger, quien va tras los valientes guerreros con capa. El malvado Sr. Frío se une a la tóxica Hiedra Venenosa (Uma Thurman), para congelar la ciudad y destruir a sus residentes. Cuando todo parece perdido, llega Batichica para unirse a los héroes en esta impecable cuarta entrega.

CHRISTIAN BALE

La superestrella ganadora de 2 Globos de Oro, 2 premios del SAG y un Óscar, ha interpretado un sin fin de personajes que perdurarán en la memoria de los espectadores. Pero, desde 2005 a 2011, realizó uno de sus papeles más conmemorativos: la trilogía BATMAN INICIA, EL CABALLERO OSCURO y EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE, dirigidas por Christopher Nolan. En esta ocasión, un Bruce Wayne distante y con conflictos personales sin resolver, tendrá que enfrentar a villanos como Ra's al Ghul (Liam Neeson), al Guasón (Heath Ledger) y a Bane (Tom Hardy), respectivamente.

BEN AFFLECK

Este actor, director, productor y guionista ha tenido la oportunidad de defender a Gotham City y al mundo en distintas oportunidades, interpretando a un Bruce Wayne solitario y en busca de venganza. En BATMAN VS SUPERMAN: EL ORIGEN DE LA JUSTICIA (2013), junto a Henry Cavill (Superman) y Gal Gadot (La Mujer Maravilla), enfrenta a Lex Luthor, quien aprovecha la enemistad entre estos dos titanes para sembrar el caos. Y en LA LIGA DE LA JUSTICIA DE ZACK SNYDER, donde es el encargado de conformar una liga de héroes sin precedente: La Mujer Maravilla, Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y The Flash (Ezra Miller), para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid y sus terribles intenciones.

ROBERT PATTINSON

El último en ponerse el traje del vigilante de Gotham City fue Robert Pattinson, una de las estrellas del momento en Hollywood. En la más reciente entrega de BATMAN que llegó a HBO Max, Pattinson retrata a un Batman lúgubre y conflictuado, y se enfrenta a un sinfín de misterios que lo llevarán a descubrir el vínculo que tiene su familia con la representación de la corrupción en su ciudad. El elenco lo completa Zoë Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como El Pingüino y Paul Dano interpretando a El Acertijo.