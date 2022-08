Benito Martínez no sólo hizo tres conciertos en el Coliseo, sino que tuvo fiestas paralelas llenas.

El fenómeno Bad Bunny está desatado. Benito Martínez Ocasio inició el fin de semana su World's Hottest Tour con nada menos que tres espectáculos en el Coliseo de Puerto Rico, el principal escenario de la isla, pero además tuvo fiestas paralelas donde se transmitió el show por pantallas gigantes, tal como si fuese el mundial de fútbol.

La avasalladora presencia del artista hizo que se llenara el recinto donde se presentó en vivo el jueves, viernes y sábado, pero también los otros espacios públicos donde se instalaron los eventos asociados como La Placita de Santurce, Eco's Sports Park y Distrito T-Mobile.

Los espectáculos se extendieron por, en promedio, cerca de cuatro horas, donde el puertorriqueño repasó sus éxitos y particularmente los temas de su más reciente disco, Un Verano sin Ti, los que fueron coreados como si fueran himnos por todos los presentes.

Además, ya que los conciertos se dieron en el país de origen del género urbano, Bad Bunny contó con múltiples invitados como Rauw Alejandro, Jowell & Randy, Arcángel, Villano Antillano y Jhay Cortez, entre otros. Una pachanga absoluta.

Bad Bunny enciende los fuegos del World's Hottest Tour

Ahora, cuando ya han pasado un par de días desde que se concretaron los espectáculos, Bad Bunny decidió celebrar el despunte de la gira que lo traerá a Chile en octubre.

El Conejo Malo hizo una excepción en su escasa presencia en redes sociales y lanzó un emocionante post con el que habló de los eventos concretados, resaltando que "les juro que no hay manera de explicar lo que se sintió este fin de semana en Puerto Rico".

"Nunca me había disfrutado un concierto tanto como estos 3 en el choliseo. La energía de un país entero disfrutando y pasándola cabrón, sin problemas, sin incidentes, todo PR unido en una sola gozadera!!".

"Cantar todo un disco nuevo y que cada tema fuera un himno es otra cosa, y ni hablar de la sensación y energía única de cantar EL APAGÓN con tu gente, WOW!!! Mi momento favorito x100pre. GRACIAS Puerto Rico, los amo y los llevo en el corazón donde quiera que voy", puntualizó.

Por otro lado, Benito contó que "esto fue un concierto que se planificó hace 3 semanas porque no me quería ir de gira sin antes compartir con ustedes. Todo fue tan espontáneo y natural, tantos momentos lindos que no se ensayaron, como cada palabra que salió de mi corazón al momento, y todo quedó cabrón!! Ustedes son los mejores!! Estoy orgulloso de mi gente!! Gracias por recargar mis baterias pa' darle ahora por el mundo entero.��❤️".

Además, agradeció a "cada artista que dijo presente y compartió tarima conmigo @chenchocorleone @teamdizenewlife @jhayco @jowellyrandy @rauwalejandro @buscabulla @themarias @bombaestereo @arcangel @tommy_torres @mora @villanoantillano @itsyoungmiko @rainaopr ❤️cariño y mucho respeto, fue un placer compartir estas tres noches con ustedes!!! A los músicos, a todo el equipo de producción y todas las personas que trabajaron día y noche para que este evento fuera posible".

Bad Bunny negará con su World's Hottest Tour a Chile los próximos 28 y 29 de octubre, para presentarse en el Estadio Nacional. Los conciertos tienen sus entradas agotadas.