Marzo del 2020, solo días antes que iniciara la pandemia, los Backstreet Boys aterrizaron en Chile para un concierto en La Florida. Prácticamente tres años después, la banda regresó a Chile y en Viña del Mar repitieron su show del DNA World Tour, gira que los tiene de vuelta en Sudamérica.

Cerca de 30 mil personas llegaron en masa al Sausalito para pasadas las 21:00 horas de este miércoles disfrutaran del gran show y temazos que tienen los Backstreet a lo largo de su carrera. Los miembros del grupo más aplaudidos lejos fueron Kevin Richarson y Nick Carter, aunque las más fanáticas también desbordaron gritos por Brian, AJ y Howie D.

Ya desde el inicio del concierto, que tenía a un público bastante motivado por bailar y corear los éxitos de los Backstreet Boys en una organización que no tuvo inconvenientes en el Sausalito; el grupo no paró con varios temas al hilo demostrando su vigencia y dejando solo para las teorías si hubo uso o no del playback.

Al menos en vivo el concierto estuvo a la altura con un sonido increíble y un espectáculo de luces acorde al estilo de los Backstreet. No fue necesario el uso de instrumentos o un cuerpo de baile. Los cinco se robaron el espectáculo y el escenario ante miles de chilenos e incluso varios turistas que aprovecharon el verano de Viña del Mar para disfrutar de la banda que solo vino a Chile y Brasil en el World Tour en esta oportunidad.

Get Down, Incomplete y la esperada Shape of My Heart fueron parte del repetorio en la mitad del show en que los asistentes vivieron momentos de romanticismo como también las clásicas coreografías del grupo.

Las dinámicas tampoco estuvieron de lado, con solos de Brian y Howie D al inicio; en que ambos hablaron algo de español para agradecer al público y hasta mandaron "besitos" a las fans. Nick fue el alma de la fiesta con varias bromas, mientras que se vivió un divertido momento entre Aj y Kevin en que incluso se cambiaron de ropa en el escenario.

Ya para el final del show, que se extendió hasta cerca de las 23:15 de la noche; los fans pudieron corear As Long as You Love Me y I Want it Thay Way como uno de los mejores sucesos de la noche en cuanto a la algarabía del público, mientras que también hubo momentos de bailes con Everbody y el cierre del espectáculo con Larger Than Life, que le dio un tremendo final a la noche con luces y confetis antes de que el público abandonara dichoso el Sausalito.

Tras el show, Ncik publicó hasta un video demostrando el entusiasmo que hubo al borde del escenario y lo emocionado que estuvieron los artistas en el show en Viña. E incluso se dieron el tiempo para recorrer Santiago.

Revisa el video a continuación:

La noche eso sí se alargó bastante para el público, y es que para salir del estacionamiento del Sporting Club debieron esperar incluso horas tras un gran atochamiento que se dio a las afueras del recinto.

Backstreet Boys ahora se prepara para continuar con el DNA World Tour por los continentes de Asia y Oceanía durante febrero y marzo.