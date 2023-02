La noche del miércoles 1 de febrero todos los fanáticos pudieron corear a todo pulmón las canciones de los Backstreet Boys que presentaron su gira “DNA World Tour” en el estadio Sausalito. Pero antes de dirigirse a la ciudad jardín hicieron una pequeña parada en el centro de la Capital.

Dos integrantes de Backstreet Boys fueron captados comprando en Santiago

Brian Littrell y A.J McLean fueron captados recorriendo la capital, en la redes sociales se puede evidenciar que los integrantes de la banda estadounidense estaban visitando una galería comercial de la calle Ignacio de Loyola, solo a pasos del Palacio de La Moneda en pleno centro de la ciudad.

Algunos fanáticos lograron acercarse a los cantantes quiénes accedieron sin problema a fotografiarse junto a ellos. En el video se puede evidenciar que llevan varias bolsas junto a ellos y que luego de las compras se suben a un auto para dirigirse a la ciudad jardín.

Backstreet Boys vuelven a Viña del Mar

Tras su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar en el año 2019, tuvieron que pasar tres años para que la boy band regresará a la ciudad jardín para presentarse y cantar todos su éxitos cómo “I Want It That Way”, “Everybody” y muchos más. Las fanáticas llegaron desde muy temprano al estadio Sausalito para obtener los mejores puestos para ver a la banda compuesta por A.J McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.