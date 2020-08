Avengers despiden a Black Panther: Actores de Marvel dedican mensajes a Chadwick Boseman

Tras el anuncio del fallecimiento de Chadwick Boseman la noche de este viernes, el mundo del espectáculo se volcó a las redes sociales para manifestar su pena por la partida del actor.

Pero sus compañeros en el Universo Cinematográfico de Marvel se tomaron su tiempo antes de hacer una publicación.

El primero que se manifestó fue el mismísimo director de Marvel Studios, Kevin Feige, quien por medio de un comunicado indicó que "la muerte de Chadwick es absolutamente devastadora".

"Él era nuestro T’Challa, nuestro Black Panther y nuestro amigo querido. Cada vez que llegó a un set, irradiaba carisma y alegría, y en cada ocasión en la que apareció en pantalla, creó algo realmente imborrable", añadió en el mensaje.

Pero Feige aún tuvo más que decir: "él encarnó a un montón de gente increíble en su trabajo y nadie fue mejor al traer a grandes hombres a la vida. Era inteligente y amable, poderoso y fuerte como cualquier persona que interpretó".

"Ahora toma su lugar junto a los íconos para la posteridad. La familia de Marvel Studios lamenta profundamente su perdida y estamos entristecidos esta noche junto a su familia", finalizó.

Our hearts are broken and our thoughts are with Chadwick Boseman’s family. Your legacy will live on forever. Rest In Peace. pic.twitter.com/YQMrEJy90x — Marvel Entertainment (@Marvel) August 29, 2020

Luego entró en escena Chris Evans, reconocido por interpretar al Capitán América en las populares películas.

Evans apuntó que "estoy absolutamente devastado. Esto rompe mucho más que el corazón. Chadwick era especial. Un verdadero original".

A ello añadió que "estaba completamente comprometido y era un artista que constantemente era curioso. El tenía tanto trabajo increíble aún por crear. Estoy agradecido sin fin por nuestra amistad. Descansa en el poder, Rey".

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King�� pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

El hombre detrás de Hulk fue el siguiente. Mark Ruffalo publicó un tuit en el que apuntó que "todo lo que tengo que decir es que las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas con la pérdida de Chadwick Boseman".

"Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando. Señor te amo. Descansa en el poder, Rey", lamentó.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Don Cheadle, el actor que hace de James Rhodes / War Machine, fue más escueto, pero no por eso menos sensible.

"Te voy a extrañar, hermano de nacimiento. Siempre fuiste luminoso y amoroso conmigo. Mi Dios. Por siempre y para siempre", escribió.

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god ... ✌��♥️✊�� ����‍♂️ forever and ever ... https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn — Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020

No usó Twitter pero sí Instagram. Esa fue Captain Marvel o mejor dicho Brie Larson, quien también tuvo sentidas palabras para el rey de Wakanda.

"Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Quien representó mucho más que a él mismo. Quien se tomó el tiempo para ver realmente cómo lo estabas haciendo y dio palabras de aliento cuando te sentías insegura", reveló.

Para rematar: "me siento honrada de tener los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Lo extrañaremos y nunca lo olvidaremos. Descansa en el poder y en paz mi amigo".