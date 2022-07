Avatar: The Way of Water | ¿Cuál será la extensión de la secuela de Avatar?

Avatar 2: The Way of Water ha dado mucho que hablar durante los últimos días. Además de revelarse nuevas fotografías de los personajes de la tribu Na'vi, han salido a la luz nuevos detalles como la posibilidad de que el director James Cameron no dirija las últimas dos películas que están planificadas.

Eso no es todo porque además se dio a conocer la extensión aproximada que tendrá la secuela de la exitosa cinta de 2009. Todo parece indicar que habrá que ir preparados para estar varias horas frente a la pantalla.

La ficción seguirá a la familia Sully, conformada por Jake, Neytiri y sus hijos, los problemas que los siguen, los sacrificios que hacen para mantenerse a salvo y las batallas que deben luchar para mantenerse con vida.

En una reciente entrevista con Empire, Cameron se refirió a las críticas de la gente por el tiempo que ha pasado entre una producción y otra, asegurando que no está preocupado.

“Los trolls dirán que a nadie le importa una mierda y que no pueden recordar los nombres de los personajes o una maldita cosa que sucedió en la película. Luego ven la película de nuevo y dicen, 'Oh, está bien, discúlpenme, déjenme callarme ahora mismo'. Así que no estoy preocupado por eso”.

¿Cuál es la duración de Avatar: The Way of Water?

De acuerdo al mismo medio, la duración de Avatar: The Way of Water será de 3 horas aproximadamente, parecido a su antecesora que tuvo una extensión de 2 horas y 40 minutos.