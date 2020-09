Aún no se la cree: Kenita Larraín revela impactantes datos a Maly Jorquiera analizando sus números

En el capítulo de este martes en "Sigamos de largo" de Canal 13, Kenita Larraín sorprendió a todo el panel tras analizar los números de Maly Jorquiera y revelar íntimos detalles de la actriz.

La modelo le pidió la fecha de nacimiento a la comediante para analizarlo, para posteriormente preguntarle si ha tenido conexiones con "otros planos".

“Traes el 17, el 17 en alma se llama la estrella y es típico de personas que tienen contacto con el mundo invisible, con otros seres de otros lugares”, indicó.

Esto dejó en blanco a Jorquiera, quien aseguró que si ha tenido contacto con otros seres en varias ocasiones. “Yo lo dije en las MILF (programa donde partició en TV+). Yo veo gente desde chiquitita. Veo gente muerte, que se me ha ido, me vienen a visitar, tengo todo ese rollo”, contó.

"Los números 17 en alma es clásico. Algunas veces, por miedo, lo bloquean o típico que algún niño dice que tiene un amigo imaginario, te llevan al psicólogo… Hoy no, sabemos que hay otros planos“, explicó Larraín.

Y agregó que “las personas que se van de acá, están en otro plano. Pero no existe la muerte. Pero nos programaron que existe la muerte”.

Siguiendo con el análisis, la numeróloga destapó un hecho a Jorquiera que marcó su vida. “Acá el (número) 20 también es el juicio final, es el mensajero, habla de la resurrección”, señaló.

“Puede haber ocurrido en tu vida un hecho que te marque muchísimimo, donde estás en la etapa previa, en un momento muy doloroso, como de infelicidad, de dolor. Pero después viene el llamado de arriba y es como que tu vida cambia, de un momento a otro. De hecho, se llama la resurrección“, precisó.

Ya sin entender nada y quedando sin palabras, Maly Jorquiera expresó: “Ya me pasó, ya pasó, Kenita. Cuando nació mi hijo, yo me morí“.

“Eso se llama la resurrección y estos dos números, ella puede conectar con otros planos. Si alguna vez quieres dejar de estar en programas de televisión o hacer humor, aquí tienes un potencial que ni te explico. Hay personas que canalizan, que es innato“, explicó Larraín.

Posteriormente, la comediante detalló el momento de su "muerte": “Yo tuve un parto súper difícil, muy difícil, muy doloroso, sacaron a mi hijo con fórceps. Me llevan al dormitorio, estoy dando pechuga y vienen entuertos. Pero no eran entuertos y el médico no me creyó, y se fue a su casa. Y de repente me vino una hemorragia, Freire al lado y le dije: ‘Me voy, me estoy muriendo’. Y no me creían”.

“De repente, me fui…Vi a mi mamá, que me agarró fuerte los brazos, en el cielo, en una nube blanca y me dijo que tenía que volver. Y yo no quería volver porque era tanto el dolor que sentía, era tanto y como no había tenido una conexión con mi hijo, no cachaba”, agregó.

“Y el dolor era de los peores que te imaginas en tu vida. Y mi mamá me mandó cagando pa’ ca, de vuelta y ahí volví. Y aquí estoy”, sentenció.