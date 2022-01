Cuando las denuncias por abusos sexuales y agresiones hechas en contra de Iván Cabrera salieron a la luz, Canal 13 decidió suspender su participación en Aquí se Baila y dejó pendiente la nominación de un reemplazante para el puesto que quedó abierto en el programa. Eso ahora fue resuelto, será Gustavo Becerra el que ocupe el lugar e intente lucirse con sus pasos en la pista.

Eso sí, el reconocido actor advirtió que "cuando me lo ofrecieron, lo dudé, pero siempre los desafíos que son entretenidos, hay que tomarlos. Además de que esto es bueno para la salud".

"Uno en estas instancias hace harto ejercicio, de hecho, en una semana de ensayo bajé casi cuatro kilos... si llego a la final, voy a quedar igual que Thiago (Cunha)", puntualizó.

El llamado "guatón de la fruta" contó también que "yo soy de familia grande. Mi papá es de ocho hermanos y mi mamá de 11 hermanos, por lo tanto las fiestas de fin de año, Pascuas y cumpleaños siempre eran con mucha gente y bailoteo seguro".

"Por otro lado, en mi adolescencia en Punta Arenas me gustaba mucho el breakdance, todo lo que es Michael Jackson y el paso lunar, y allá no llegaba mucha influencia de breakdance, entonces yo fundé uno de los primeros grupos de baile callejero de Punta Arenas. Llevaba la radio a pilas, la música, le enseñaba a mis amigos a bailar y lo hacíamos en la calle", reveló.

Aquí se Baila: ¿De dónde viene el talento en la danza que posee Gustavo Becerra?

"Más tarde, en la escuela de teatro, me vinculé mucho con un ramo que tenía que se llamaba Danza Teatro, y después de egresar tuve la suerte de ser convocado por Magaly Rivano a su taller experimental de danza teatro", contó Gustavo

Con esa iniciativa, "hicimos dos o tres montajes con ella y en 1996 fuimos nominados al Apes por danza, hace muchos años y muchos kilos. Posteriormente, a medida que fui haciendo teatro, me vinculé mucho con los musicales y con eso tomé un año y medio de zapateo americano y he estado en muchos musicales, como My fair lady o el de Don Quijote de la Mancha".

De ahí que ahora Becerra sostiene que sus fortalezas a la hora de formar parte de Aquí se Baila son amplias.

"Mis ritmos son el breakdance, el zapateo americano y todos los ritmos latinos me gustan mucho, como la salsa y el merengue. En tanto, los ritmos más difíciles para mí son cosas como el jive, que es muy arriba, mucho ballroom, y los de salón más sofisticados, como el tango".

"Pero con todo lo que es onda disco, reggaetón y hip hop, creo no tener problema", reconoció.

Gustavo Becerra fue parte del programa Bailando en 2016 y tuvo como bailarina a Anastasia Knyazeva, con la cual volverá a hacer dupla en Aquí se baila.