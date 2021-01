Antonia Bosman confiesa que quiso retirarse de la televisión tras actuar en "Pacto de Sangre": "Sufrí harto"

Muchos actores cuando hacen su debut en televisión empiezan a adquirir popularidad, donde muchas veces esto no les cae para nada bien. Un ejemplo de esto es lo que le pasó a la actriz Antonia Bosman que pensó en retirarse de la TV tras haber actuado en "Pacto de Sangre".

En conversación con Martín Cárcamo para su programa de Instagram "Almorzando con el rubio"," dijo que el éxito de la teleserie y su personaje (Daniela-Vanessa) fue difícil de llevar.

“Fue igual impactante el hecho de que mucha gente lo vio. Si igual algunas personas me conocían por "Wena Profe", de TVN, el cambio con "Pacto de Sangre" fue muy extremo. Mucha gente me reconocía en la calle, me empezó a seguir más gente también”, relató.

“Lo tomé desde un lado muy positivo, me gusta mucho que la gente se acerque a mí a felicitarme por mi trabajo”, agregó.

No obstante, aseguró que el hecho de tener más exposición conlleva a que la gente también pueda opinar mal, algo que le afectó.

“Creo que eso fue lo más heavy, como generarme este caparazón de los comentarios en general, como tratar de que me deje de importar tanto lo que opinen los demás”, expresó.

Antonia Bosman en "Pacto de Sangre".

Tras esto, Martín Cárcamo le preguntó: “¿Cómo lo manejaste? Uno a veces se deprime, se va para adentro”. A lo que ella respondió: "La verdad es que lo pasé super mal, es algo que no mucha gente sabe… Lo pasé mal en esa época, lo pasaba bien y lo pasaba mal, tenía como esta dualidad".

Fue en eso que confesó que "lo pasé súper mal, sufrí harto, dije: ‘No quiero volver más a la tele, no quiero esta exposición, no quiero actuar más‘”.

Pero eso no terminó ahí, porque afirmó que "después me di cuenta que era una tontera (…) Si tú estás conforme con tu trabajo, y crees que lo estás haciendo bien, tus cercanos, familia, la gente que te quiere, te critica y te dice qué estás haciendo bien, mal, yo creo que eso es lo más importante".

“Si bien uno hace su trabajo para el resto, para entretener y todo, creo que hay que tener un filtro de los comentarios y saber cuál realmente importa y cuál es una tontera”, concluyó.

Revisa el momento a continuación: