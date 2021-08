Antonella Ríos lamenta ola de odio que recibe en redes sociales: "No solo no me pescaban, me odiaban"

Antonella Ríos sigue como parte del panel de Me Late Prime, mientras Pamela Díaz se ausenta para grabar su programa en TVN. Por lo mismo, la actriz ha encontrado un nuevo espacio para tener contacto con la gente y por lo mismo ha generado un vuelco en la perspectiva que tiene la audiencia sobre ella.

Contando anécdotas y entregando opiniones ha logrado un espacio entre la presencia del resto de sus compañeros en pantalla, algo que quiso evidenciar este lunes, tras volver de un corte comercial.

Antonella no se aguantó y mientras revisaba su celular reconoció que diariamente la gente ha encontrado la forma para manifestarle una particular percepción sobre su persona.

"Mucha gente me ha dicho 'cambió mi opinión de ti', pero no es una o dos personas, es mucha gente", comentó.

Tras la confesión, Ríos se entregó al sincero momento, contando que "me dicen que han cambiado su opinión respecto a mi, quizá porque no me conocían bien, y diciéndome 'pucha fue un prejuicio porque me caías pésimo'".

En la misma línea, advirtió que el problema era que "no solo no me pescaban, me odiaban, que es peor, así que ahora quiero enviarle un beso a mis nuevas 'Antonella lovers'".